【中美科技戰】耶倫提中國稀土 指關鍵商品供應減依賴競爭對手

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周一（20日）呼籲，美國在關鍵商品供應方面，應減少對競爭對手國家的依賴，又提到美國在稀土供應方面嚴重依賴中國。

▲ 美國財長耶倫（資料圖片）

彭博報道，耶倫到訪加拿大多倫多期間表示，在疫情期間看到供應鏈非常脆弱，缺乏韌性，重申贊成供應鏈由「擁有共同價值觀的國家」組成，而不是過度依賴從地緣對手採購關鍵商品。

她提到，美國在稀土金屬方面「極度依賴」中國。據美國當局數據，2017年至2020年美國進口的稀土化合物和金屬，78%來自中國。

不過，耶倫表示，不主張美國生產一切東西，認為這會步向保護主義，成本亦高昂。

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同場的加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，加拿大可以貢獻的是關鍵的金屬、礦物和能源。

據報，美國已經從加拿大進口許多礦物，包括鈷、鎳、鋁和石墨。方慧蘭指出，加拿大已在其聯邦預算中撥出38億加元，用於在8年內實施新的關鍵礦產戰略。

值得一提的是，美國國務院日前宣佈，與主要夥伴國家建立礦產安全夥伴關係，以加強關鍵礦產供應鏈。合作夥伴包括澳洲、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、南韓、瑞典、英國、歐盟。

責任編輯：林佩怡

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