內地新增本土病例反彈至34宗 北京對涉疫區開展3天核酸篩查

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（20日）新增9宗本土確診及25宗無症狀感染，合計34宗本土病例，終結此前連續8天下滑。新症涉及北京、上海、吉林等地，其中北京昨日表示，將對涉疫重點區域連續3天開展核酸篩查，以最快速度做好疫情處置。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例中，上海有6宗、北京有3宗。本土無症狀感染者方面，吉林10宗、遼寧6宗、上海3宗，北京、廣東及廣西各有2宗。

北京市疫情持續，新增本土病例未有涉及天堂超市酒吧群組。市政府新聞發言人徐和建昨日表示，要以最快速度做好新發疫情處置，邊流調、邊排查、邊管控、邊橫傳，嚴防疫情風險外溢。

內地增24宗本土感染 上海個案回升至雙位數

同時，對涉天堂超市酒吧疫情風險點位和人員落位情況，進行深入細緻的梳理、排查，特別要排查跨區協查是否都已落實到位，確保風險隱患「撈乾篩淨」。另對涉疫重點區域連續三天開展核酸篩查。

上海閔行：對七寶鎮實行臨時管控

在上海，新增病例分別居於閔行區、靜安區和普陀區，其中5宗確診和2宗無症狀感染為市內閉環隔離管控人員，其餘病例是在風險人群篩查中發現。

一文看懂 內地這些地方縮短入境隔離時間 部分集中隔離7或10天

閔行區疫情防控指揮部今日發通告稱，即日起對七寶鎮相關區域實行臨時管控措施。外環高速、吳中路、北橫涇、滬渝高速合圍區域，實施7天封閉管理+7天居家健康監測。封閉管理期間，該區域內所有人員足不出戶，每天進行一次核酸檢測。此外，七寶鎮於周一至周三（22日）連續3天開展全員核酸篩查。

責任編輯：易燕丹

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