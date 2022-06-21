夏至天氣悶熱潮濕 中醫推介4款茶飲健脾養心

今日（6月21日）是二十四節氣的夏至，也是一年中北半球白晝時間最長的日子，陽氣旺盛。北京中醫藥大學教授魯藝表示，夏至過後不久便進入伏天，天氣悶熱潮濕，容易出現飲食不振、睡眠不佳等症狀。而夏至養生著重於健脾養心，可從飲食入手。

宜多食酸鹹 脾虛人群要健脾化濕

據人民網報導，夏至時分，氣候炎熱，人體出汗較多。中醫認為汗為心之液，出汗過多，容易傷及心陽，引起心率、血壓的改變，甚至造成水電解質紊亂，導致人體出現心悸、頭暈、乏力等症狀。此時，宜多食酸味以固表，多食鹹味以補心，還可以飲用烏梅湯、西瓜汁、淡糖鹽水來補養耗散的體液。

夏至後不久進入伏天，天氣悶熱潮濕，濕邪容易困脾，造成中滿腹脹，不思飲食，四肢酸懶乏力等症狀。脾虛人群此時更要注意健脾化濕。可煮陳皮薏米湯飲用，通過陳皮燥濕健脾、薏米淡滲利濕的作用，改善脾虛濕困的現象。

立夏養生需專「心」 中醫教路從飲食入手

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養生著重養心 勿忘護陽

在炎熱的夏季，尤其是夏至陽盛至極的時節，人體心氣過旺，容易煩躁不安，睡眠不好。患有心血管基礎疾病的老年人，要特別注意養心安神，建議中午小憩一會兒，避免多思多慮，耗散心神。此外，天氣炎熱，體能消耗大，容易耗傷氣陰，若出現疲乏、口渴、心慌等症狀，可口服生脈飲或西洋參茶補氣養陰。

不少人喜歡在夏季吃生冷寒涼的食物來驅散暑熱，但要注意不能過度飲冷以防傷陽。夏至是陽氣最旺的時節，此時人體陽氣的特點是陽盛於外，聚集於體表向外發散，相對體內的陽氣較少。如果貪食冷飲，則會損傷陽氣，造成腹脹、腹瀉等問題。

魯藝教授推薦4款夏日養生茶： 烏梅湯：烏梅10克，陳皮5克，山楂5克，甘草10克，冰糖適量，煮茶。

生脈飲：生曬參3克，麥冬5克，五味子3克，煮茶。

西洋參茶：西洋參3克，泡茶飲。

陳皮薏米湯：薏米50克，陳皮10克，煮湯。

責任編輯：易燕丹

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