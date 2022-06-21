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內地103城房貸利率創近3年新低 超四成城市未達下限或再降

經濟脈搏 13:41 2022/06/21

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機構統計顯示，6月103個重點城市主流首套房貸利率為4.42%，二套房貸利率為5.09%，創2019年以來新低。

據新京報報道，繼5月5年期以上LPR下調之後，房貸利率下限降至4.25%。據貝殼研究院監測數據顯示，6月103個重點城市主流首套房貸利率為4.42%，二套房貸利率為5.09%，創2019年以來新低。其中，有58個城市首套、二套房貸利率已降至下限；其餘45個城市未觸及下限，仍有下調的空間，佔比超過四成。

短期內LPR再次下降的可能性較低

作為房貸利率參考基礎，5年期以上LPR關繫着房貸利率的變動。對於6月份5年期以上LPR按兵不動，貝殼研究院市場分析師劉麗傑認為，5月份5年期以上LPR已降低15個基點，政策效果釋放需要時間。此外，各項穩增長措施進入落實階段，貨幣政策整體上處於效果觀察期，短期內LPR再次下降的可能性較低。

報道引述廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，6月份，管理層需觀察既有鬆綁政策效果，以及疫情結束後的消費態勢等，因此，此時LPR按兵不動是合理的。如果繼續降低LPR，會與各地疫情紓困的刺激政策形成疊加，導致房價或會快速上漲。

也表達了相同的觀點，他認為，鑑於MLF(即中期借貸便利)的操作減少以及5月LPR已經下調了15個基點，應該說當前LPR調整會「暫時休整」。尤其是在穩經濟大盤和一攬子政策發佈後，各類配套政策基本到位，所以，6月下旬各地更強調政策的實際轉化而非政策的出台，近期各地更多體現為對既有寬鬆信貸政策的消化。

此前，截至5月25日，融360數字科技研究院監測的42個城市中，有17個城市最低可執行首套4.25%、二套5.05%的房貸利率，包括蘇州、鄭州、濟南等地；也有5月15日之前首套房貸利率尚在5%以上的城市，比如溫州、南京等地；此外還有部分城市的銀行，僅針對優質客戶或者合作樓盤可以執行下限利率水平。

後續各地房貸利率下調的空間很大

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，「受此前房貸利率下限下調以及5年期以上LPR下調等影響，客觀上都促使房貸進入到利率下降的通道。同時一些城市也明確了房貸利率要朝着低利率的方向推進，因此，當前房貸利率會繼續寬鬆，購房成本將進一步降低。」嚴躍進認為，不會因為LPR沒有進一步下調或其他情況而出現房貸成本的上升，後續各地房貸利率下調的空間很大、概率也很高。

劉麗傑表示，房貸利率下降疊加部分城市降首付、取消「認房又認貸」，實質上是在提高購房者的購買力，有助於加快市場成交。據貝殼研究院數據顯示，6月上半月，50城二手房日均成交量較5月日均水平增加20%；而隨着各地繼續降息，將有利於6月及下半年市場交易的修復。

在李宇嘉看來，考慮到LPR的水平已經是比較低了，最低房貸利率降到了4.25%。因此，當前各地扭轉房地產消費不足的問題，應該是推進更加精細化的一城一策。隨着疫情向好、一攬子紓困政策落地，加上前期央行降准和定向對樓市降息，以及各地密集紓困樓市，預計6月份樓市銷售會有明顯好轉，特別是熱點城市更為明顯。

5年期以上LPR仍有接近10個基點的下調空間

與此同時，李宇嘉認為，如果居民購房在6月份繼續下降，且跌幅超出預期，經濟數據又不理想的話，不排除7月份新一輪調整窗口出現後，再度啟動下調LPR.

「展望下一階段，如有必要，下調5年期以上LPR的可能性相對更大。」中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文表示，上月5年期LPR下調之後，房貸利率下限進一步下降至4.25%，相比於2016年房貸利率8.5折期間4.165%的水平，仍有接近10個基點的下調空間。

房貸利率步入「4.25%時代」 業內料非一線城市將逐步執行下限

中國6月LPR如期持穩 第三季仍有「降息」可能？

責任編輯：袁瑋婧

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