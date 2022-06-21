【唐山打人】官方通報揭警方接報28分鐘才到場 分局副局長遭免

河北唐山燒烤店打人事件震驚全國，盡管事發多天，網上輿情依然洶湧，紛紛追問女子傷勢、案情等。河北省公安廳周二（21日）通報4名被害人情況，其中2名女子輕微傷、2名留院女子司法鑒定為「輕傷（二級）」【詳情按此】；通報還揭露，警方在接報28分鐘才到案發現場處置，當局對出警不及時等開展調查，其中唐山市公安局路北分局副局長李某被免職。

據河北省公安廳通報，事發6月10日凌晨，唐山市路北區一間燒烤店發生尋釁滋事、暴力毆打他人案件。警方在2時41分接到群眾報警後，唐山市公安局路北分局機場路派出所民警率輔警，於3時09分到現場處置。打人者則在2時47分逃離。

民警曾指5分鐘趕到 惟打人者已逃離

值得注意的是，這與事發後警方曾表示「接警後5分鐘趕到」有出入。「中央廣電總台中國之聲微信公眾號」12日報道，涉事派出所的民警稱，「6月10日凌晨02:41，我單位接到110指揮中心派警，接到報警後，我單位02:46左右趕到現場，第一時間詢問現場人員，了解案發經過。案發後，打人男子均逃離了現場」。

唐山打人案時間線：

6月7日 陳某亮等4人從江蘇駕車至河北唐山，與陳某志等人合謀實施網絡賭博洗錢違法犯罪活動 6月10日凌晨 陳某志等5人與陳某亮等4人，在唐山市路北區某燒烤店聚餐飲酒 2時40分 陳某志騷擾下班後在同店就餐的王某某，遭拒後夥同馬某齊、陳某亮等人毆打王某某、劉某某等4人 2時41分 警方接獲群眾報警 2時47分 陳某志等人逃離 2時55分 4名被害人由120送醫 3時09分 唐山市公安局路北分局機場路派出所民警率輔警到現場處置 6月11日 9名涉案人（7男2女）全部抓獲 6月12日 經檢察機關批准，9名疑犯被逮捕 6月20日 司法鑒定科學研究院出具司法鑒定意見書，留院的王某某、劉某某損傷程度為輕傷（二級），無需留院的遠某、李某損傷程度為輕微傷 *以上據河北公安通報整理

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對出警不及時、執法不規範深入調查

河北省公安廳表示，在偵辦案件的同時，公安警務督察部門會同紀檢監察機關及時介入，對出警不及時、執法不規範及嚴重違紀違法問題開展深入調查，目前已有警務人員接受紀律審查和監察調查，唐山市公安局對路北分局副局長李某被免職。

另外，據中紀委網站網站，河北省紀委監委消息指，省紀檢監察機關對唐山市某燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件及其他相關案件涉及的公職人員涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查。唐山市公安局路北分局局長馬愛軍等人接受審查調查。【詳見：省政府公布調查進展 多名公安系統幹部下馬 】

內地網民反應：

2:41報警3:09分趕到……凌晨這個點交通不堵吧 洋送洋灑灑一大堆，過了10天了才發布！ 路北分局真的該整治了，可能平時就見怪不怪吧 還留給犯人半個小時發揮空間 為什麼出警那麼慢，幾百米的距離，要等28分鐘才到現場？

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責任編輯：林佩怡

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