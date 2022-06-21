涉製作侮辱黑人影片 中國男子在非洲贊比亞被捕

英國廣播公司（BBC）日前發布調查影片，揭露一名中國男子在非洲國家馬拉威，涉嫌製作侮辱黑人的影片、剝削兒童等。BBC最新報道指，該名男子被當局通緝後，已在贊比亞被捕，目前兩國正在聯繫，將該名男子送往馬拉維。

BBC早前報道，兩年前一段影片在中國社交媒體上傳播，片中一群非洲兒童被教導用漢語，喊出「我是黑鬼，智商低」的句子。報道指出，這背後為一個產業鏈，而非洲小孩喊中文的影片，在中國平台售價通常在10至70美元之間。

BBC記者追尋發現，名為盧克的中國男子，就在馬拉維利用兒童拍攝影片，再放於網上牟利。他否認自己是製作該段「智商低」的影片，並聲稱自己拍片用想傳播一下中國文化等；他又否認自己曾打小孩，指這是誤會。

報道指馬拉維官員表示，本片反映的內容是「對馬拉維兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。

據報中國外交部非洲司司長吳鵬上周回應稱，已經和馬拉維外交部長滕博討論過相關事件。吳鵬表示，中國對種族主義「零容忍」，並強調在過去幾年中國一直在打擊這些非法的網絡行為，未來將繼續打擊這種種族歧視的影片。

責任編輯：林佩怡

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