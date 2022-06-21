居民買房數量納入社區工作考核？青島一街道：確實在搞社區團購

近日，網傳通知顯示，青島市西海岸新區薛家島街道要求發動居民買房，並將居民完成網簽納入社區工作考核，引發熱議。薛家島街道辦工作人員表示，的確關於社區團購，是否納入考核，具體不太清楚。

據《第一財經》，一份網傳文件顯示，薛家島街道辦事處近日發佈《關於做好促進居民購買新建商品房的通知》。通知要求，為貫徹落實上級部署，各社區、各股份經濟合作社積極宣傳發動符合條件的轄區居民購買新建商品房，並做好購房意願摸排情況，組織開展新建商品房團購工作。

文件中提到，截至6月底，每個合作社完成網簽不少於2個，各社區負責牽頭匯總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。

報道引述黃島區住建局工作人員則表示，現在這邊確實有購房優惠政策，比如公積金、貸款額度等，但是否納入工作考核，具體情況還得問薛家島街道辦。「前兩天值班人員也聽說了這個事兒，不清楚他們是出於什麼原因發這樣的文件，其他街道沒聽說類似情況。」

薛家島街道辦值班工作人員稱，涉及到的相關部門正在跟領導匯報。之前對文件解讀有誤，它是關於社區團購的，是否納入考核，具體不太清楚。

薛家島一名中介則表示，最近確實聽說了這個事兒，就是售樓處給社區領導宣講一下新房，可以以社區名義購買。「估計自己或親戚朋友換房完成下任務，轄區內的新房網簽算政績。」

薛家島樓市跌價近半

薛家島位於膠州灣西海岸青島經濟開發區黃島區境內，是國家級旅遊度假區，金沙灘、銀沙灘是青島優良的海水浴場。一直以來，許多規模房企都在此開發旅遊、養老地產項目，比如萬科、融創，從各地來買房的人同樣不在少數。

當地一位中介稱，青島跌價很厲害，尤其是薛家島這片，18年普通高層均價能賣到25000元、洋房均價30000萬左右，現在二手很多高層均價只賣13000元左右、二手洋房賣20000元左右。「之前政策限購又限售的，掐得太緊，市場多多少少還是有點問題的。」

為刺激市場活力，近一個月來，青島連續發佈新政，包括放開限購、提高公積金貸款額度等。

報道指，薛家島方面，則曾於上周日（12日）在官微發文，購買新建商品房並如實繳納契稅的，給予契稅補貼。轄區內企業、機關事業單位、社區居委會、社區居民參與團購新建商品房，以5套為最小團購單位，且集中在單一房地產項目，享受團購優惠。目前該文已被刪除。

周二（21日），當地一位居民來到薛家島街道下轄某社區，詢問關於團購及納入社區考核一事，則被工作人員告知，就是出了這個文件，還沒通知到社區。「不知道還能不能執行。」

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責任編輯：袁瑋婧