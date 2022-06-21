內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」

內地樓市低迷，河南縣城有發展商奇招賣樓，竟用「小麥換房」、「大蒜換房」作招徠促銷，以高於市價的小麥、大蒜收購款項抵付首期。報道稱，這樣促銷背後是縣城樓市消費乏力，地產商去庫存壓力大。

另傳湖南長沙有樓盤以「首付5%、首年0月供」宣傳，但有售樓人員表示，這是針對商業性質房產，且5%相當於訂金，首期仍需付5成，但可分期、半年內補全。

高於市場價把小麥賣給指定商 最高可抵16萬首期

據「時代財經」報道，上半年即將收官之際，近日網傳兩張樓盤銷售海報，一份是河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，活動內容為「2元（人民幣，下同）/斤，小麥換房」，最高可抵16萬房款；另一份來自河南開封市杞縣的建業城，「5元/斤，大蒜換房」。

兩個樓盤的銷售人員證實活動真實。建業河畔洋房銷售人員表示，至7月10日，客戶以高於市場價將小麥銷售給指定收購商，款項可抵首付款，「多少都收，但可抵扣首付的上限為16萬元」。據報，小麥市場價約1.5元/斤，晾乾的大蒜市場價約1.5元/斤。至於開封杞縣建業城，最高可抵扣2萬斤大蒜，即10萬元。網傳建業城的海報顯示，5月22日至6月6日期間，該樓盤獲來電諮詢2859組、到訪852組、成交30套，16天成交約86萬斤大蒜。

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報道指出，花樣促銷背後，透露縣城樓市急切去化。河南許昌鄢陵縣一名地產經紀表示，目前新樓市場不景氣，多個開發商樓盤都有因疫情停工的情況，買家擔心買到爛尾樓，新樓價格也不如3年前。

至於企業層面，作為河南地產「一哥」，建業地產深度下沉到河南區縣級市場，足跡遍布全省100多個縣城。惟縣城樓市的消費乏力，建業地產受到的影響不言而喻。據該公司年報，截至去年12月31日，建業共擁有土地儲備約5345萬m²，其中在商丘市土儲為469萬m²，佔總土儲8.78%；開封土儲為211.88萬m²，佔3.96%，去化壓力可見一斑。

5%首期相當於訂金 仍要期限內補齊

另外，「中新財經」報道，近日上市公司保利發展下屬湖南公司的微信公眾號「湖南保利會」發文稱，在618購房節推出「首付5%起」「首年0月供」等優惠政策，長沙、常德、衡陽、岳陽、益陽等地的10個在售項目將同步開展該活動。

長沙一保利售樓處工作人員表示，該活動屬實，但其所在樓盤，還是針對商業性質房產，即公寓、寫字樓等，普通住宅並不參與此活動。他又稱，目前長沙的公寓是沒有戶口、限購等限制措施，但首付需要5成；若參加活動，5%首付相當於訂金，5成首付可以分期付，半年內補全就可以。

該工作人員補充，但目前長沙首套房還是要求3成首付，房企也不可能違規，要付到3成銀行才能辦理按揭，「所以相當於只是緩解幾個月的首付壓力吧」。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，房屋銷售壓力略大，政策面還是要進一步促進購房環境的寬鬆化。

責任編輯：林佩怡

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