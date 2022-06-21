歐盟駐華代表團：歐中計劃未來數周舉行兩場高級別對話

歐盟駐華代表團團長郁白（Nicolas Chapuis）表示，歐盟與中國計劃在未來幾星期舉行兩場高級別會議，強調會談必須處理實際的雙邊問題，和帶來實實在在的利益。

郁白接受彭博電視訪問時表示，歐盟與中國有望在未來數周內，就經濟、氣候及環境等議題展開高級別對話。他呼籲繼續推動解決問題，又不是視而不見。

今年4月初，國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾，以及歐盟委員會主席馮德萊恩視像會晤。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將會晤描述為「聾子間的對話」，稱中國拒絕討論烏克蘭、人權，或雙邊關係中的其他問題。郁白則說，中國當時呼籲重啟經濟對話，讓雙方繼續在應對氣候變化問題上合作。

郁白表示，需要溝通、找到可以解決問題的辦法。為此，需要對事實有共同的說法，「這在今天有時候是缺失的」。他又稱，需要向人們證明與中國的接觸是富有成效的。

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《中歐投資協定》難重啟

對於陷入停擺狀態的《中歐投資協定》，目前難有進展。但郁白提到，如果中方想向歐洲及歐洲企業釋出積極信號，可以單方面執行協議草案規定。

他表示，歐洲想要看到中國進一步開放市場，否則中國企業將失去部分現有的歐洲單一市場准入。

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郁白認為，經濟關係是歐中關係的亮點之一，有廣泛的經濟聯繫，貿易並未放緩，但歐洲企業正推遲作出投資決定的時間點，「因為每個人都在等待中國出台放寬防疫限制措施的計劃。」

報道稱，因中國疫情和防疫措施，在華歐洲企業對於在中國投資的看法越來越負面。彭博社引述此前一項調查稱，近四分之一的在華歐洲企業，正考慮將投資業務移除中國。而郁白表示，現在沒有人離開中國，但存在與新投資事項有關的問題。

在烏克蘭問題上，郁白稱，歐洲認為中國對俄羅斯的態度沒變，並說：「很明顯，我們在烏克蘭問題上存在巨大分歧。然而，截至今天，中國沒有直接或間接支持俄羅斯在烏克蘭的作戰行動。我們看到的是政治支持，這是不同的，也不屬於制裁範圍。」

責任編輯：易燕丹

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