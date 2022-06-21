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【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

經濟脈搏 15:39 2022/06/21

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中美科技戰未止之際，彭博報道，在美國制裁中國華為和海康威視等後，刺激人們對中國產組件需求，中國芯片產業增速超世界其他地方。

根據彭博數據，以過去四個季度平均來看，全球20間增長最快的芯片公司中，19間來自全球第二大經濟體中國；去年同一時期只有8間。而對造芯至關重要的設計軟件、處理器和設備的中國供應商，營收增長速度是台積電或ASML等世界級龍頭的數倍。

報道表示，從強勁增長看出，中美緊張關係，正改變全球價值5500億美元的半導體行業。2020年，美國開始限制向中芯國際和海康威視等公司出售美國技術，遏制了它們的增長，但也推動中國芯片製造和供應的榮景。

美日擬聯手開發先進製程芯片 減少依賴台積電

中美都想芯片自給自足  張忠謀這樣示警

據彭博指出，AI芯片企業寒武紀等公司的股價，從今年低點漲了1倍多，分析師預計仍有增長空間。報道預計，中國將根據「小巨人」等計劃，投入數以十億計的美元資金，支持和資助國家科技，並鼓勵「購買中國」的策略以規避美國制裁。值得一提的是，本土廠商興起引起注意，有傳蘋果公司曾考慮以長江存儲作為其新iPhone的快閃記憶體供應商。

疫情封控 中國尋求供應鏈自給自足

中國近年推動培育專精特新「小巨人」企業，目前國家共認定發布了三批4,762家專精特新「小巨人」企業，最近啟動第四批工作。

晨星分析師Phelix Lee表示，最大潛在趨勢是，中國在防疫封控措施下尋求供應鏈自給自足。在封控期間，原本以使用進口半導體為主的中國客戶需要採購本土替代品，以確保順利運營。據行業機構Semi提供的數據，隨著當地工廠擴大產能，來自海外供應商的芯片製造設備訂單去年增加58%。這反過來又推動本地業務。根中國半導體行業協會數據，去年中國芯片製造和設計公司的總銷售額增長18%，達創紀錄的逾1萬億元人民幣。

責任編輯：林佩怡

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