拜登據報G7峰會前不對中國關稅作決定 外媒披露這取消關稅提案

中美貿易戰將如何走？美國總統拜登正考慮是否取消部分對中國商品關稅，以遏制通脹，據路透報道，在下周七國集團（G7）峰會之前，拜登不會作出任何決定。G7峰會將於本月26至28日在德國舉行。

報道引述3名消息人士稱，白宮官員周五與拜登，討論下調前總統特朗普對中國的一些懲罰性關稅方案，包括有可能大幅削減。但未有最終決定。

拜登稱計劃很快與習近平通話 正考慮是否放鬆中國商品關稅

美媒：拜登稱傾向於放寬特朗普時期部分對華關稅

白宮發言人稱，目標是令關稅與美國經濟和戰略重點保持一致，保障工人和關鍵行業的利益，同時避免不必要提高美國民眾的成本。

一名高級官員表示，有關這個問題的對話正在進行，強調這不是一個要麼取消所有關稅，要麼不取消關稅的二元選擇，「它必須具有戰略意義」。

或取消一大部分懲罰性關稅 主要涉消費品

路透引述其中一名消息人士稱，政府的一項提案，要求取消特朗普對中國消費品出口的一大部分懲罰性關稅，但與最初301調查有關的500億美元的商品除外，該調查主要針對電路板、半導體和其他戰略商品。該提案並排除對鋼鋁關稅的調整。

報道指出，提案可能取消因貿易戰升級而被徵收的量消費品關稅--在徵收關稅時的商品價值約為3200億美元。這些商品包括路由器、藍牙設備、吸塵器、行李箱和乙烯基地板。

美國之音報道，美國國會兩黨議員紛紛表示，不贊成全面取消對中國商品的關稅，但在符合美國國家利益的情況下，可以考慮取消部分無關國家安全的商品關稅。

中方曾多次表示，中美經貿合作本質是互利共贏，在全球通脹高企形勢下，從企業和消費者的利益出發，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國和世界。

美考慮戰略性重設對華關稅 耶倫預告數周內有公布 但提一警告

責任編輯：林佩怡

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