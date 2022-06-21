疫情衝擊  內地調查報告：20%小微企業已凍結招聘 

中國招聘門戶網站前程無憂發布《2022疫情下，企業招聘計劃變動調查報告》稱，與2020年疫情相比，今年疫情下企業經營受到影響更大，雇主的「止損反應」更快，調整招聘計劃的手段也更激進。受訪企業中，20%小微企業已經凍結招聘，但是較大型企業只有5% 表示已經凍結招聘。

報告顯示，2022年疫情環境中，陷入困境的小微企業遠多於大型企業。4、5月份業務不受影響甚至有增長的微型企業（員工不足50人）僅有9%，大型企業（員工1000人以上）則有32%。

陷入困境的小微企業遠多於大型企業

報告指出，小企業的業務單一，普遍資金儲備少，且多為自有資金，一旦風吹草動，雇主很容易採取較為激進的自保行為。依據2020年大流行爆發時獲得的「經驗」，不少小型企業在2022疫情再起時，迅速決定暫時歇業甚至主動放棄利潤微薄的業務，減少薪資支出，緩繳租金和貸款。

報告指，當業務陷入困境，大型企業往往會最先減少職位空缺並放慢招聘，小微企業們則直接凍結招聘並裁減人員，也包括永久性關閉業務。

報告顯示，37%的受訪雇主稱，將繼續企業2022年的招聘計劃。但是對355家受訪的小微企業來說，只有其中的27%可以按計劃進行，325家大型企業中這一比例高達45%。

37%雇主稱繼續2022年招聘計劃

受訪的企業中，34%的企業2022年4至5月份業務相對2021年同期受損10至20%，27%的企業受損20至50%。幾乎無影響和嚴重受影響的企業分別為21%和18%。

此外，總部在北京、上海、東北和河南（華中）企業的經營狀況顯著地不如其他區域。這些城市和區域在2022年相繼經歷了嚴格的人員距離和經營限制，受其影響，長三角企業的受損面大於珠三角。最受影響的行業中，交通/物流企業多數為較大型企業，餐飲、零售和旅遊服務企業中，小微企業佔了絕大多數，處於疫情衝擊的「中心區」。

該調查在2022年5月25日至6月5日進行，共有950家雇主完成了問卷上的所有問題。報告指出，由於較大型企業（員工人數500人以上）在受訪企業中佔44%，小微型企業（員工人數100人以下）36%，而中小微企業佔全國4800多萬企業的99%，整體經濟受到疫情的衝擊很可能比調查結果嚴重得多。

責任編輯：蒯宇澄

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