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美涉疆法律生效 中方強烈譴責 斥所謂「強迫勞動」是彌天大謊

國情動向 17:20 2022/06/21

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美國《防止強迫維吾爾人勞動法》周二（6月21日）生效，企業須證明從中國新疆地區進口的商品，不是通過強迫勞動生產的。

中國外交部批評美方以謊言為依據，制定並實施該法，是美方打著人權幌子對華打壓升級，並指斥美國試圖以所謂「法律形式」在新疆製造「強迫失業」，中方強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業和公民合法權益。

外交部發言人汪文斌稱，所謂新疆存在「強迫勞動」是反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊，同新疆棉花等產業大規模機械化生產、新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實，完全相反。

批美試圖在新疆製造「強迫失業」

他表示，美方以謊言為依據，制定並實施該法，對新疆有關實體和個人制裁，是謊言的繼續，也是美方打著人權幌子對華進行打壓的升級，更是美國肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定的實證。

他續稱，美方試圖以所謂「法律形式」在新疆製造「強迫失業」，在全球推行同中國脫鉤，是美方逆時代潮流而動，充分暴露美國打著人權的旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權本質。

供應鏈複雜 美商家憂難執行新法

美國該法除了激起中國不滿，也引發一些美國商家的擔憂。美國之音報道，專家們警告，美國很多商家很難執行這個法律，因為他們的供應鏈十分複雜，而且缺乏能夠證明特定商品不用強迫勞動製造的可靠的中國第三方審計人員。有些人擔心，這會迫使商家放棄整個地區的供應商。據了解，新疆出口的部分主要商品，包括棉花丶蕃茄、用於太陽能板的多晶矽。

據《紐約時報》引述貿易專家估計，數以千計的全球公司可能在供應鏈上與新疆有聯繫。如果美國全面執行新法律，或導致許多產品在邊境被封鎖，包括電動汽車和可再生能源項目所需的產品。

美國擬6月21日對新疆商品實施禁令 京：終將損美自身利益

歐洲議會通過涉疆決議並籲禁強制勞動商品 中方連環譴責

責任編輯：林佩怡

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