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因疫情變數 聯合國生物多樣性大會第二階段從昆明移師蒙特利爾

國情動向 18:33 2022/06/21

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路透報道，聯合國周二表示，由於新冠疫情帶來的不確定性，聯合國《生物多樣性公約》締約方第15次大會（COP15）第二階段會議，將從中國昆明移師加拿大蒙特利爾。

聯合國生物多樣性公約執行秘書Elizabeth Maruma Mrema在聲明中表示，該推遲的會談將於12月5至17日舉行，中國將繼續擔任締約方大會主席。第一階段會議已於去年10月在昆明舉行，而決定性的第二階段會議原定今年4月舉行。

中國繼續為主席國

據中國生態環境部，為加快推進全球生物多樣性進程，綜合考慮國內外疫情防控形勢，經中國政府、聯合國《生物多樣性公約》秘書處、加拿大政府協商，COP15主席團決定第二階段會議在《生物多樣性公約》秘書處所在地加拿大蒙特利爾舉行。

通報指出，中國將繼續作為COP15主席國，領導大會實質性和政治性事務。COP15主題和會標等大會主要元素保持不變。

2023年中國亞洲盃取消 組委會：難承諾按完全開放模式辦賽

COP15第一階段會議通過了《昆明宣言》，宣言承諾包括，確保制定、通過和實施一個有效的「2020年後全球生物多樣性框架」，增加為發展中國家提供實施該框架所需的資金、技術和能力建設支持等。

生態環境部強調，中國政府高度重視生物多樣性保護，將繼續發揮COP15主席國作用，與各方一道推動各締約方達成兼具雄心和務實平衡的上述框架，為推動全球生物多樣性進程，構建地球生命共同體做出貢獻。 

責任編輯：林佩怡

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