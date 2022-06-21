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李克強：釋放煤炭先進產能、能開盡開 堅決防止拉閘限電

經濟脈搏 21:02 2022/06/21

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國務院總理李克強周二稱，目前是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。

他並指，總體看今年全國小麥比去年增產，豐收已成定局，為全年糧食穩產打下基礎，對穩物價至關重要。

李克強在河北省高碑店、涿州考察時強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，實施好穩經濟各項政策，注重用改革辦法解難題激活力，進一步抓好夏收夏種和能源保供，為穩物價保民生、穩定經濟大盤提供堅實支撐。

李克強在涿州京源熱電公司，勉勵企業多發電。他說，要通過擴建、改造有序增加高效清潔煤電產能，既增加電力保供能力，也為發展風光電等新能源提供支撐。他強調，用好中國以煤為主的能源資源禀賦，不僅有利於增強自身能源保障能力，也有利於世界能源價格和國際產業鏈供應鏈穩定。

李克強並在方官鎮與種糧農戶、收割機手等交談，強調要落實夏播面積，確保秋糧豐收，為糧食安全添秤加碼。他表示，保持經濟運行在合理區間，重要指標是穩就業穩物價，糧食和能源是穩物價基本支撐。近年來中國一直實施穩健的貨幣政策，沒有超發貨幣，很重要的也是為防通脹，為應對新挑戰，靈活實施貨幣政策留下空間。

責任編輯：蒯宇澄

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