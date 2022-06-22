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疫下航司自救：南航推外語培訓 川航做火鍋外賣

社會熱點 09:53 2022/06/22

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受疫情影響，市場需求疲弱、航班數量減少，航空公司財務狀況堪憂。南方航空著力外語培訓以及研學等新業務，四川航空做火鍋外賣等，各航司出招自救。但內媒指出，與航司數億元虧損相比，這些直播、外賣、培訓的收入恐怕是杯水車薪。

南方航空法語課 比專業機構便宜

據內媒報道，6月14日，南航發布公告，為滿足業務運營需要，南航將經營範圍擴大，新增互聯網零售、互聯網旅遊平台、互聯網酒店住宿平台等經營項目。南航將在外語培訓以及研學等新業務領域試水，布局探索更多「副業」。

從2022年7月起，南航培訓中心計劃將採取線上和線下相結合方式推出日語培訓，同時在今年暑假面向6歲至16周歲孩子推出7天6晚的航空夏令營，讓孩子學習航空知識，學習生存技能。

內地疫下多家航空公司資不抵債 業界恐持續惡化

新東方在線股價飆漲跟這男主播有關？網民：買米順便聽課（有片）

記者在「南航培訓」公眾號看到，南航培訓中心面向全社會的成人和兒童法語零基礎培訓課程，分面授課和網上直播課兩種形式。線下課在廣州的南航碧花園產教融合實訓基地；直播課不受地理位置限制，任何人都可以報名。

法語語音零基礎面授班25人以內小班，20課時800元（人民幣，下同）；法語語音零基礎直播班，20課時500元，相當於一節課25元，與專業語言機構價格動輒每小時一兩百元相比特別實惠。

去年全行業虧損842.5億元

四川航空外送火鍋，推出過「今日下單、明日送達」的火鍋包郵外送服務，有248元和448元兩檔產品，包含鍋底、菜品、油碟和桌布，一應俱全。

同樣做起餐飲業務的還包括廈門航空。廈航推出各類團餐外送服務，為返工後食堂尚未開放的機關、企業、事業單位等進行集體配餐。當時推出的正餐套餐有7款，包括招牌榨菜肉絲蓋飯、網紅黑椒雞肉蓋飯等；點心套餐有3種。

憑借海南離島免稅購物的優勢，海南航空在某平台直播間帶貨大牌護膚品、彩妝等，平均每場直播收入上百萬元。例如，479元至589元的100ml雅詩蘭黛小棕瓶、617元至639元的230mlSK2神仙水，以及499元至545元的100ml海藍之謎精粹水等熱門的產品，售價均較天貓旗艦店便宜一半左右，在直播間內的單品銷售額達到數十萬至數百萬元。

報道指出，航司一直在努力開拓更多市場，但相比航空公司數億元的虧損，這些直播、外賣、培訓的收入恐怕只是杯水車薪。

據中國民航局發布的《2021年民航行業發展統計公報》數據，2021年，疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。2021年，全行業累計實現營業收入7529.2億元，比上年增長21.5%；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。今年一季度，南航淨利潤虧損44.96億元；東航則淨利潤虧損77.6億元。

90後機師隔離期間跳樓？廈門航空：非網傳情況 警方正調查

責任編輯：尹航

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