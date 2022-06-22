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涉疆禁令生效 美稱正團結盟友反對「強迫勞動」 中方曾嚴斥

國情動向 10:41 2022/06/22

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美國涉新疆產品禁令周二（21日）生效，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，正團結盟友反對強迫勞動。中國外交部稍早批評所謂新疆存在「強迫勞動」是彌天大謊，斥美試圖在新疆製造「強迫失業」，指美方逆時代潮流而動，注定將以失敗告終。

美國海關和邊境保護局，周二開始實施總統拜登去年12月簽署成法的《防止強迫維吾爾人勞動法》，禁止從中國新疆地區進口產品，除非進口商有非常有力的證據，證明不涉強迫勞動。當局表示，已準備好執行該法律的「可反駁推定」。

布林肯在聲明表示，將與各個機構夥伴一起，繼續與企業接觸，提醒他們美國的法律義務。

他又稱，美國正團結盟友和合作夥伴，「讓全球供應鏈不使用強迫勞動，公開反對新疆的暴行，並與我們一起呼籲中國政府立即停止暴行和侵犯人權行為」。

美涉疆法律生效 中方強烈譴責 斥所謂「強迫勞動」是彌天大謊

歐洲議會通過涉疆決議並籲禁強制勞動商品 中方連環譴責

中方批損害國際供應鏈穩定

中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會上表示，所謂新疆存在「強迫勞動」原本就是反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊。他批評，美方以謊言為依據，制定並實施該法，是謊言的繼續，也是美方打著人權幌子對華打壓的升級，更是美國肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定的實證。

他斥美方試圖以所謂「法律形式」在新疆製造「強迫失業」，在全球推行同中國脫鉤，充分暴露美國打著人權旗號破壞人權、打著規則旗號破壞規則的霸權實質。中方強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業和公民的合法權益。

值得注意的是，美國該法也引來商界一些擔憂，因供應鏈十分複雜，執行法律有難度。據美國當局上周發布一份被認為使用強迫勞動的實體清單，包括紡織、太陽能級多晶矽和電子公司；若相關供應鏈包括新疆企業的參與，來自其他國家的進口也將被禁。

責任編輯：林佩怡

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