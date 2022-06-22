【內地疫情】多地放寬人員跨省流動政策 跨省團隊旅遊逐步重啟

內地本土疫情趨緩，昨（21日）新增10宗確診及12宗無症狀感染。多地放寬人員跨省流動的防疫政策，跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務也逐步重啟。

多地調整人員跨省流動的防疫政策

近日，江蘇省交通運輸廳召開的常態化交通疫情防控工作視頻調度會要求，堅決取消一切不符合國家防疫政策的限制人員流動措施。江蘇要求，

在「兩站一場」出口處查驗旅客行程卡，對不帶「*」人員，直接放行；

對帶「*」人員，健康碼為綠碼且持有48小時內核酸陰性證明的直接放行；

對未持有48小時內核酸陰性證明的進行1次核酸採樣後放行。

青海近日也調整疫情防控政策，低風險地區來(返)青人員，需查驗48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼和通信行程卡，完成「落地即檢」，即可有序流動，不再實行「3天2檢」。

6月19日，海南也調整了來返人員疫情防控措施，非涉疫區人員來(返)瓊前，憑健康碼綠碼辦理登機或其他來瓊手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員來(返)瓊前，核酸陰性證明改為48小時內1次。海南還特別明確，入境人員防控措施由「14+7」改為「10+4+3」，即10天集中隔離、4天居家隔離觀察(無居家隔離條件的落實集中隔離)、3天居家健康監測。

在此之前，浙江、甘肅、江西等多省份也密集調整了跨省人員流動防疫政策。

【內地疫情】響應「九不准」 一文看懂多地放寬核酸檢測

湖北全面恢復跨省團隊旅遊

另外，暑假將至。6月以來，多地已放開跨省團隊旅遊。

6月21日起，湖北全面恢復旅行社及在線旅游企業經營跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務。6月19日起，寧夏也恢復了旅行社及在線旅遊企業經營跨省團隊旅游及「機票+酒店」業務。

四川省文旅廳還下發《關於嚴格執行文化和旅遊行業疫情防控「五不准」要求的通知》，這「五不准」包括：全省各類文旅場所不准擅自索要省內遊客核酸檢測報告、不准擅自拒絕接待來(返)川遊客、不准擅自限制各類文旅場所接待量、不准擅自擴大「熔斷」範圍、不准擅自暫停文旅經營活動。

內地昨日新增10宗確診及12宗無症狀感染，分布在北京、上海、內蒙古、廣東、遼寧和廣西。其中，上海新增4宗確診和4宗無症狀感染均在隔離管控中發現。閔行和青浦將於本周六開展全區全員核酸檢測。

網傳鍾南山未接種疫苗？上海網絡闢謠：查詢方式不靠譜

受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道