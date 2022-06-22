  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (三) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】多地放寬人員跨省流動政策 跨省團隊旅遊逐步重啟

社會熱點 11:11 2022/06/22

分享：

分享：

內地本土疫情趨緩，昨（21日）新增10宗確診及12宗無症狀感染。多地放寬人員跨省流動的防疫政策，跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務也逐步重啟。

多地調整人員跨省流動的防疫政策

近日，江蘇省交通運輸廳召開的常態化交通疫情防控工作視頻調度會要求，堅決取消一切不符合國家防疫政策的限制人員流動措施。江蘇要求，

  • 在「兩站一場」出口處查驗旅客行程卡，對不帶「*」人員，直接放行；
  • 對帶「*」人員，健康碼為綠碼且持有48小時內核酸陰性證明的直接放行；
  • 對未持有48小時內核酸陰性證明的進行1次核酸採樣後放行。

青海近日也調整疫情防控政策，低風險地區來(返)青人員，需查驗48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼和通信行程卡，完成「落地即檢」，即可有序流動，不再實行「3天2檢」。

6月19日，海南也調整了來返人員疫情防控措施，非涉疫區人員來(返)瓊前，憑健康碼綠碼辦理登機或其他來瓊手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員來(返)瓊前，核酸陰性證明改為48小時內1次。海南還特別明確，入境人員防控措施由「14+7」改為「10+4+3」，即10天集中隔離、4天居家隔離觀察(無居家隔離條件的落實集中隔離)、3天居家健康監測。

在此之前，浙江、甘肅、江西等多省份也密集調整了跨省人員流動防疫政策。

【內地疫情】響應「九不准」 一文看懂多地放寬核酸檢測

湖北全面恢復跨省團隊旅遊

另外，暑假將至。6月以來，多地已放開跨省團隊旅遊。

6月21日起，湖北全面恢復旅行社及在線旅游企業經營跨省團隊旅遊和「機票+酒店」業務。6月19日起，寧夏也恢復了旅行社及在線旅遊企業經營跨省團隊旅游及「機票+酒店」業務。

四川省文旅廳還下發《關於嚴格執行文化和旅遊行業疫情防控「五不准」要求的通知》，這「五不准」包括：全省各類文旅場所不准擅自索要省內遊客核酸檢測報告、不准擅自拒絕接待來(返)川遊客、不准擅自限制各類文旅場所接待量、不准擅自擴大「熔斷」範圍、不准擅自暫停文旅經營活動。

內地昨日新增10宗確診及12宗無症狀感染，分布在北京、上海、內蒙古、廣東、遼寧和廣西。其中，上海新增4宗確診和4宗無症狀感染均在隔離管控中發現。閔行和青浦將於本周六開展全區全員核酸檢測。

網傳鍾南山未接種疫苗？上海網絡闢謠：查詢方式不靠譜

受疫情封控衝擊 上海首五月消費、投資按年跌約兩成

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
行業 江蘇省 酒店 旅遊行業 文娛藝術 機票 甘肅 遼寧 疫情 健康碼

下一篇文章

打人事件拖累 唐山保持11年的「全國文明城市」資格被撤销
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【唐山打人】省政府公布調查進展 多名公安系統幹部下馬
【唐山打人】省政府公布調查進展 多名公安系統幹部下馬
涉製作侮辱黑人影片 中國男子在非洲贊比亞被捕
涉製作侮辱黑人影片 中國男子在非洲贊比亞被捕
傳儲戶拿錢被限額1千元？農行工作人員這樣回應
傳儲戶拿錢被限額1千元？農行工作人員這樣回應
廣東惠州女子被打 宵夜店老闆勸阻卻遭圍毆陷昏迷（有片，更新版）
廣東惠州女子被打 宵夜店老闆勸阻卻遭圍毆陷昏迷（有片，更新版）
【唐山打人】官方通報揭警方接報28分鐘才到場 分局副局長遭免
【唐山打人】官方通報揭警方接報28分鐘才到場 分局副局長遭免
【唐山打人】2受害人鑑定「輕傷二級」 內地輕傷標準或與你想像不同
【唐山打人】2受害人鑑定「輕傷二級」 內地輕傷標準或與你想像不同
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款