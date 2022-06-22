解放軍29軍機飛入台灣西南空域 台專家稱一路徑罕見

兩岸局勢升溫，台灣軍方昨（21日）晚公布，當日有29架次解放軍機進入台灣西南空域，創今年第3多紀錄。其中，部分軍機飛往台灣東南空域，並進入菲律賓海，有台灣專家稱此路徑比較罕見。

據台方公布，昨日有1架次運-9通信對抗機、1架次運-8電偵機、6架次轟-6機、1架次運油-20機、2架次空警-500機、1架次運-8反潛機、8架次殲-16機、4架次蘇愷-30機及5架次殲-11機，進入台灣西南空域。台灣的空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空導彈追蹤監控等。

值得留意的是，這次運-9通信對抗機、運-8電偵機、6架次轟-6機，深入台灣東南空域，並進入菲律賓海。台灣的國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，此路徑（特別往東南下方）應該是自台方開始公布西南空域空情動態後，比較罕見情形。

他分析，深入台灣東南方的戰機都屬長航程，運油-20空中加油機和殲-16等戰機僅在西南空域，並沒有繼續朝台灣南方和東南方前進；判斷應是遠征打擊機群的「分練」、或部分科目演練，還不是完整的遠征打擊機群聯合演練。

美促北京停止脅迫台灣

中央社引述美國國務院一位不具名發言人回應，美方敦促北京停止在軍事、外交及經濟上施壓與脅迫台灣。他指，台灣海峽的和平與穩定是美國持久利益，美方會持續協助台灣取得充足自我防衛能力，也會維繫在台灣關係法、美中三公報與六項保證下承諾。又強調，美國對台承諾堅若磐石，這有助維持台海與區域和平穩定。

本月稍早，中美防長在新加坡會談時，中國國務委員兼國防部長魏鳳和曾表示，台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何「台獨」圖謀、堅決維護祖國統一。

魏鳳和向美提4要求 敢分裂台灣將不惜一戰

國台辦：採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務

責任編輯：林佩怡

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