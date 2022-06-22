廣州房貸利率再降 個別銀行首套低見4.25%

廣州多間銀行近期再下調房貸行率，部分銀行已執行4 .45%的 首套利率 ，個別銀行甚至低至4.25%。專家指對刺激 購買有一定幫助，但降低入場門檻更重要。

內媒報道，匯豐銀行、渣打銀行、招商銀行、工商銀行等首套利率已按照基準的4.45%執行，而二套利率則普遍低至5.05%。江西銀行的首套利率更低至4.25%，但據報審批較嚴，額度並不穩定。建設銀行仍維持5.3%的較高首套利率，該行職員透露，要根據市場情況來研究確定，可能很快就會降低。

「廣州首套房貸利率最低可執行4.25%的利率，已接近歷史上最低水平。」中指院廣州分院研究主管陳雪強指，在全國信貸環境持續寬鬆的背景下，為支持房地產市場合理性住屋需求，人行從去年底來多次下調房貸基準利率，各地銀行相繼跟進，當前信貸環境對於買家較友好，利率下調有助廣州樓市逐步恢復。

「全國已有很多城市的房貸利率降到了4.25%左右，廣州跟進得並不算早，但也在大家意料之中。」房產研究專家鄧浩志表示，房貸利率降低，直接降低了成本，對市場購買力的恢復有一定幫助，但作用有限。他認為，目前廣州的入市門檻沒有太大降低，還有一部分需求沒有釋放出來。

中原地產項目部總經理黃韜則指，目前利率已經降到了比較低的水平，繼續下降可能性較小。接下來，樓市更需要整個經濟改善所帶來的需求拉動。

責任編輯：陳建錫