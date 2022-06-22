  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (三) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣州房貸利率再降 個別銀行首套低見4.25%

經濟脈搏 12:12 2022/06/22

分享：

分享：

廣州多間銀行近期再下調房貸行率，部分銀行已執行4.45%的首套利率，個別銀行甚至低至4.25%。專家指對刺激購買有一定幫助，但降低入場門檻更重要。

內媒報道，匯豐銀行、渣打銀行、招商銀行、工商銀行等首套利率已按照基準的4.45%執行，而二套利率則普遍低至5.05%。江西銀行的首套利率更低至4.25%，但據報審批較嚴，額度並不穩定。建設銀行仍維持5.3%的較高首套利率，該行職員透露，要根據市場情況來研究確定，可能很快就會降低。

「廣州首套房貸利率最低可執行4.25%的利率，已接近歷史上最低水平。」中指院廣州分院研究主管陳雪強指，在全國信貸環境持續寬鬆的背景下，為支持房地產市場合理性住屋需求，人行從去年底來多次下調房貸基準利率，各地銀行相繼跟進，當前信貸環境對於買家較友好，利率下調有助廣州樓市逐步恢復。

「全國已有很多城市的房貸利率降到了4.25%左右，廣州跟進得並不算早，但也在大家意料之中。」房產研究專家鄧浩志表示，房貸利率降低，直接降低了成本，對市場購買力的恢復有一定幫助，但作用有限。他認為，目前廣州的入市門檻沒有太大降低，還有一部分需求沒有釋放出來。

中原地產項目部總經理黃韜則指，目前利率已經降到了比較低的水平，繼續下降可能性較小。接下來，樓市更需要整個經濟改善所帶來的需求拉動。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 銀行

上一篇文章

財長劉昆：正謀劃增量政策工具 加大宏觀政策調節力度

下一篇文章

李克強：釋放煤炭先進產能、能開盡開 堅決防止拉閘限電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登據報G7峰會前不對中國關稅作決定 外媒披露這取消關稅提案
拜登據報G7峰會前不對中國關稅作決定 外媒披露這取消關稅提案
內地103城房貸利率創近3年新低 超四成城市未達下限或再降
內地103城房貸利率創近3年新低 超四成城市未達下限或再降
內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」
內房奇招賣樓 小麥大蒜抵首期 另現「首付5%、首年0月供」
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
李克強：釋放煤炭先進產能、能開盡開 堅決防止拉閘限電
李克強：釋放煤炭先進產能、能開盡開 堅決防止拉閘限電
內地官媒：畢業季或加重就業壓力 把促進青年就業放重要位置
內地官媒：畢業季或加重就業壓力 把促進青年就業放重要位置
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款