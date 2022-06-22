財長劉昆：正謀劃增量政策工具 加大宏觀政策調節力度

中國財政部長劉昆周二透露，正在謀劃增量政策工具，靠前安排，加大宏觀政策調節力度，保持經濟運行在合理區間。

據新華社報道，劉昆在向全國人大常委會作2021年中央決算的報告時作出上述表述，他還指，將加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍。地方專項債主要用於基礎設施的融資。



劉昆表示，2021年，中央一般公共預算收入增長，主要是受經濟保持恢復發展、工業生產者出廠價格指數 （PPI）漲幅較高等因素拉動。

決算報告顯示，2021年，中央一般公共預算支出117202.3億元，完成預算的98.6%，下降0.9%。加上補充中央預算穩定調節基金3613.11億元（人民幣，下同）、向中央政府性基金預算調出90億元，支出總量為120905.41億元。收支總量相抵，中央財政赤字27500億元，與預算持平。

決算報告中包括了今年財政運行分析。數據顯示，今年前5個月，全國一般公共預算收入86739億元，扣除留抵退稅因素後增長2.9%，按自然口徑計算下降10.1%；全國一般公共預算支出99059億元，比上年同期增長5.9%，民生等重點領域支出得到有力保障。

劉昆表示，當前，我國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。從全年來看，財政收支平衡壓力較大，完成預算需要付出艱苦努力。下一步，將加快落實已經確定的政策，加大宏觀政策調節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力，繼續做好 「六穩」「六保」工作，有效管控重點風險，保持經濟運行在合理區間。

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責任編輯：袁瑋婧



另外，中國國務院下屬報紙《經濟日報》周三在頭版發表評論稱，銀行應加大對基礎設施的融資支持，以幫助穩定增長。報導稱，中國國務院近期提出，新開工一批水利項目，啟動新一輪農村公路建設改造。對此，金融系統要明確責任、抓住關鍵，切實做好重點領域金融服務。

屬名金觀平的文章稱，政策性銀行應用好國務院批准的8000億元人民幣（1654億新元）信貸額度，堅持保本微利原則，優化貸款審批流程，助力項目儘快開工、加快建設。

文章說，國有大行要發揮資金優勢，提供中長期信貸支持；中小銀行要聚焦配套的中小型項目，滿足上下游中小企業的信貸需求。

中國上個月的經濟復甦好壞參半，工業增加值意外反彈，而消費支出和房地產市場繼續萎縮。