南方多省發布流感預警 廣東進入夏季流行高峰 6類人要注意

內地傳媒報道，南方多省近日發布流感預警，其中廣東流感夏季流行高峰殺到，部分醫院發熱門診人滿為患，當地疾控中心提醒長者、兒童、孕婦、慢性病患者、照顧嬰幼兒人員和醫務人員等六大人群要特別防範流感。

流感監測數據顯示，南方省份流感陽性百分比持續上升，部分省份進入夏季流感季節，主要流行病毒為甲型（H3N2）流感。據人民日報健康客戶端，6月以來，福建、廣東、深圳、海南、江西等地接連發出緊急預警，一些醫療機構發熱門診接診量增加，南方多地進入流感夏季流行高峰。

已常戴口罩 為何流感變活躍？

報道引述，中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病預防控制室主任彭質斌表示，新冠肺炎疫情以來，長期戴口罩、限制社交距離等非藥物干預措施，雖然在一定限度上減少流感病毒傳播，令人群感染機會減少，但也造成人群對流感的預存免疫力下降，流感易感性增加，可能增加未來流感流行的風險。

內地「第一財經」報道，廣州中山大學附屬第六醫院呼吸內科主任醫師韋民表示，在南方，流感全年都會出現，但這次夏季在南方變得更高發，或與氣候變化有一定關係。他指，五、六月以來南方多地降雨頻繁，氣溫有所降低，或給流感病毒創造適宜傳播環境。另流感病毒向來變異較高，人群普遍易感。

外界關注這會否變成一次大範圍的流行。韋民表示，新冠疫情以來，居民防護意識增強，加上不少公共場所要求佩戴口罩，這次在南方地區出現的流感，可能會在局部地區流行，不一定會變成全國大流行，但仍要重視對流感的預防。

主要症狀話你知 專家籲接種疫苗

《南方都市報》報道，在廣東，進入6月以來，發熱門診持續「爆棚」。患者大多出現高熱、頭痛、肌痛及全身不適等症狀，被診斷得了流感，患者以學齡兒童居多。部分醫院發熱門診人滿為患，其中廣東省中醫院發熱門診診療量翻了四五倍，4個院區累計日均門診量超1000人次。

據專家表示，感染流感的症狀，主要爲發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉痛、畏寒、寒戰、疲倦、食欲減退，部分患兒還會出現嘔吐、腹痛、腹瀉等。有報道指出，流感的危害不能輕視。肺炎是流感最常見的併發症，其他併發症包括急性心梗、腦卒中樞神經系統損傷等。5歲以下兒童、60歲以上長者、有基礎疾病如慢性呼吸系統疾病等人群、孕婦等感染流感病毒後，較易發展為重症病例，需要提高警剔。

在預防流感方面，廣東省疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長康敏表示，日常應避免近距離接觸有流感樣症狀患者，與他人近距離接觸時應正確佩戴口罩等，還應該接種流感疫苗，可以顯著降低接種者發生嚴重併發症的風險。

康敏說，由於流感病毒容易發生變異，世衛會根據全球流感監測情況每年更新疫苗成分，推薦每年接種流感疫苗，尤其是長者、兒童、孕婦、慢性病患者、照顧嬰幼兒人員和醫務人員。

責任編輯：林佩怡

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