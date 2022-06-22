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鄭州女申訴政府強拆 在法院門口「被黃碼」

社會熱點 13:46 2022/06/22

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繼大批維權的農村儲戶在鄭州「被紅碼」遣返後，當地一名女士因房屋強拆問題與政府打官司，上周在法院門口掃健康碼時也巧合地「被黃碼」，不能內進。

《南方都市報》報道，針對謝女士的案件，法院曾在一審時已駁回有關部門的強拆申請，這之是再審的聽證會。上周，謝女士到中原區法院提交聽證會資料，在門口掃碼時健康碼突然轉黃，禁止入內。擾攘一番後，聽證會最後被迫延期。謝女士控告河南省衛健委，要求確認衛健委對其健康碼賦黃碼的行為違法。

報道形容事件詭異，指謝女士早前從北京返回鄭州，抵埗後有遵守「三天兩檢」政策，出入公眾場所也有掃碼，質疑黃碼與一審敗訴的有關部門是否有關？謝女士在微博上透露，她去法院的前一日曾接到街道辦電話，詢問她有否報備等情況，她直指是區政府一些主要官員夥同街道辦主任更改她的健康碼。

中原區法院宣傳部回應，法院只是落實單位，不了解健康碼問題。區防控指揮部則稱，謝女士的健康碼問題可能是系統不穩定所致。

無獨有偶，鄭州等地近日也出現大規模「被紅碼」的現象，先是因提款問題到當地維權的農村居民，隨後又傳出一批買了爛尾樓後打算到當地申訴的居民也受影響。在官媒及各方抨擊下，省政府相關部門已宣稱不知情，鄭州市紀委監委則表示啟動了調查問責，但暫未公布調查進展。

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責任編輯：陳建錫

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