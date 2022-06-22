多地入境集中隔離時間縮短一半 海外返華航班大增

六月以來，內地多個城市縮短入境人員集中隔離的時間，與此同時，回國航班在近期也在逐步增加，並進一步突破了「五個一」政策的限制，多國際航線重啟。

據第一財經報道，今日（21日），浙江省將入境人員的集中隔離時間從原來的14天縮短至7天，在此之前，已有南京，武漢多地將入境人員的集中隔離時間從原來的14天縮短到7天。

此前，浙江省與全國其他省市一樣，對入境人員實施14天的集中隔離醫學觀察。

四川疾控是是首個官宣入境集中隔離時間縮短的省份。上周三（15日），「成都發佈」發布消息稱，四川疾控對入境四川省的人員集中隔離時間進行了縮短，對所有從四川省口岸入境人員實行10天集中隔離，此前也是14天集中隔離。

在此之前，廈門也曾試點相關疫情防控措施的優化，對部分入境廈門的人員集中隔離時間縮短到「10+7」。據報道，目前，廈門為期四周的試點已經結束，但仍在繼續實施「10+7」而沒有恢復到「14+7」。

一文看懂 內地這些地方縮短入境隔離時間 部分集中隔離7或10天

據報北京、南京等地試行將入境隔離期縮短為「7+7」

熔斷規則調整至5天

與此同時，中國民航局近日也調整了「熔斷規則」，對回國航班是否被熔斷的統計日期自落地後7天調整至5天。

在此之前，回國航班是否要被熔斷，要看航班落地之日及隨後連續7天內，該航班承運入境旅客的陽性感染者數是否達到5例或更多。熔斷規則調整後，決定航班熔斷的陽性感染者人數，只統計到航班落地後的5天。

這意味着，第6天和第7天出現的陽性感染者，將不再納入航班被熔斷的依據，航班被熔斷的幾率也就隨之降低。

報道引述民航業內人士林智傑指，「這兩個政策的調整，主要是針對Omicron變異毒株的一次升級，因為Omicron的潛伏期更短，如果國外入境集中隔離還按14天，不一定有必要，也可能會增加隔離酒店傳播的風險，」對記者指出，航班熔斷數據統計的周期縮短也是同樣的考慮，這樣既能有效防控Omicron變異毒株，也能提高政策的有效性，有利於回國航班的增加，對於降低國際機票價格，方便旅客回國都有好處。

值得注意的是，過去兩年一直被嚴控數量的國際航班，最近也有了實質性的增加。

海航近日就宣佈將於明日（23日）重啟重慶-羅馬航線，這條航線是疫情後已斷航的航線，意味着「五個一」政策進一步突破。

在2020年3月開始實施「五個一」政策時，中外航司在「五個一」政策框架下能飛的國際航班，是以2020年3月16日到22日仍在飛的國際航班為基準的，每家航司在每條航線上的航班量只減不增，只能每個國家每周選擇一條航線執行一班。

南航也宣佈自6月起將在廣州—仰光、廣州—金邊等航線上增班。其中，廣州-仰光航線每兩周一班；廣州-金邊航線每三周一班。同時，6月將恢復武漢-伊斯坦布爾航線，每周一班。

7月起，南航還將恢復烏魯木齊-阿拉木圖/比什凱克/阿什哈巴德/杜尚別航線，均為每兩周一班；恢復深圳-莫斯科航線，每周一班；恢復廣州-德里航線，每兩周一班。這些航線中也有不在「五個一」政策航班池中的航班。

民航局準備增加更多國際航班

據第一財經早前報道，早在五月底，有三家國內航司就曾收到中國民航局新增國際航班的額度配置，往返更多國家的增班將在與外方民航主管部門溝通達成一致後逐步公佈。

這三家航司是南航、國航和海航，上述要增開的航班中，就有在這三家航司收到的新增航班額度中的航線。

多位國內航司的內部人士透露，的確聽說民航局在準備增加更多國際航班，落實近日國務院常務會議上的決定。

在日前舉行的國務院常務會議上，決定將實施六方面33項措施，其中針對航空方面，將增加1500億元（人民幣，下同）民航應急貸款，支持航空業發行2000億元債券。有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施。

而在17日舉行的新聞發佈會上，民航局也表示，在確保防疫安全前提下，有序安排國際航班運行既有利於我國經濟發展和中外人員往來，也是實現航空運輸業可持續發展的需要。目前，在國務院聯防聯控機制統籌下，民航局正在與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。

中國民航局：正與部分國家商談 逐步穩妥增加定期國際客運航班

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責任編輯：袁瑋婧