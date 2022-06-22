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內地南澇北旱 極端天氣恐衝擊農業產業鏈 對糧食影響幾何？

社會熱點 15:01 2022/06/22

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內地近期南方暴雨、北京高溫，外界關注極端天氣對農業以至糧食的影響、會否推高通脹。有專家表示，今年夏糧豐收已成定局，不會受到天氣太大衝擊，但如果南方特別是珠江流域的洪水持續下去，預計相關方面會採取針對性措施，以確保增產和豐收。

總理李克強昨日（21日）在河北考察時也談到糧食，稱中國糧食供應是充裕的，對穩物價至關重要。

廣東防汛應急響應提升至I級 珠江流域防汛形勢複雜嚴峻

近期廣東、廣西、江西、湖南等地暴雨備受關注。在廣東截至前日（20日）共47.96萬人受災等，直接經濟損失17.56億元人民幣。廣東省防汛防旱防風總指揮部周二晚上將防汛Ⅱ級應急響應提升至I級。重點地區要果斷採取停課、停工、停產、停運、停業的一項或多項必要措施，全力以赴確保人民群眾生命財產安全，最大程度減少災害損失。

韶關有關部門此前研判，當地或發生超50年一遇洪水，市轄區周二停工停課。今日（22日）消息，廣東韶關第二個洪峰已被削平，洪水正消退。

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中國水利部表示，珠江流域西江、北江水位持續上漲，流域防汛形勢複雜嚴峻緊迫。部長李國英要求以「人員不傷亡、水庫不垮壩、北江西江乾堤不決口、珠江三角洲城市群不受淹」為目標，全力做好珠江流域洪水防範應對工作。

內地南方暴雨落不停 北方遇今年以來最強高溫 河南超40℃

對糧食生產影響不大

東吳證券在研報中指出，5至8月中國糧食主產區將按照從南到北、從東到西的順序依次進入夏收季節，糧食品種將由冬小麥依次變為水稻、春小麥。據內地「21世紀經濟報道」，「南澇北旱」是這一段天氣的明顯特徵，對糧食尤其是夏糧的影響如何？

中國社科院農村發展研究所農產品貿易與政策研究室主任、研究員胡冰川表示，今年天氣引發的自然災害較嚴重，但中國地理面積幅員遼闊，加上農業基礎設施水平提高，最年中國農業受災和絕收面積逐步趨降。而今年糧食的市場價格比較好，農戶積極性非常高。整體看，今年受到天氣影響的農業生產面積，是局部和個體現象，對糧食生產有一定影響但不大；洪澇災害也對糧食存儲會有一定影響。

極端天氣也會影響蔬菜水果和生豬。中信建投期貨農產品事業部研究員魏鑫表示，對於生豬養殖，異常天氣肯定會帶來影響。若果特別炎熱或潮濕，部分生豬會明顯掉體重，部分則可能死亡。這或進一步拉升生豬價格。

市場關注後市農產品價格及通脹。魏鑫指出，由於飼料中的蛋白質主要來自美國大豆，考慮到種植成本提升和全球性通脹，很難說價格何時降下來。目前整個農產品價格上漲從底層傳導上來，包括飼料價格、化工原料價格等，導致農業成本抬升。蔬果、穀物價格上漲對CPI會形成一定抬升作用，但整體影響相對有限。發改委早前表示，CPI能完成全年3%左右預期目標。

值得注意的是，據中央氣象台，周三開始中國天氣形勢重大調整，降雨帶將離開盤踞多日的華南地區，一路北抬，未來3天東北、華北、黃淮、江淮等地將陸續有雨，並將覆蓋之前少雨乾旱的河南、山東等地。上述地區高溫天氣明天也略有緩和，但隨後還會繼續發展。

責任編輯：林佩怡

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