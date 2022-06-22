安徽合肥暫停常態化核酸檢測 多地放寬查驗陰性證明

內地疫情趨緩，多地放寬核酸檢測。安徽省會合肥今（22日）起暫停七天一次的常態化區域免費核酸檢測。此外，安徽淮南、淮北等地，對省內外低風險地區人員不再查驗核酸陰性證明。

由低風險地區來返合肥 可掃碼即走

據「合肥發布」，合肥市防疫指揮部21日召開視頻會商會，鑒於全國疫情防控形勢整體保持平穩、全市中高考順利結束，決定從「全面嚴密防控」轉為「重點周密服務」，22日起暫停常態化區域免費核酸檢測，另行研究安排更加科學精準地開展核酸篩查；高風險行業從業人員按既有規定頻次應檢盡檢。

重點圍繞中高風險地區和其他涉疫地區來返人員，合肥優化全流程服務。在入口關，對中高風險地區來返人員提前短信提示提醒，本著「想採盡採、即採即走」原則，繼續提供免費核酸採樣服務，需要集中或居家健康監測的按規定執行；低風險地區來返人員掃碼即走。

此前，合肥已在全市各類交通卡口分設「低風險地區來返人員」、「中高風險地區和其他涉疫地區來返人員」兩類通道，前者不查驗48小時核酸檢測陰性證明、不采集核酸樣本。

淮南、淮北對省內外低風險地區人員 不查陰性證明

在安徽淮南，當地暫停原定每5天1輪的常態化核酸檢測，對36類重點人群的核酸檢測則繼續按有關頻次要求落實。同時，

取消來自低風險地區客貨車輛的防疫通行限制，不再查驗48小時內核酸陰性證明，司乘人員可在檢測點免費進行核酸檢測和抗原檢測；

省內外低風險地區來淮人員不再查驗核酸陰性證明，執行本地常態化核酸檢測要求；

中高風險地區及疫情發生地所在市其他縣（市、區）來淮人員實行免費「核酸+抗原」雙檢測，配合落實本地防疫政策。

7天內無社會面本土疫情發生的縣（區），在落實常態化防控的前提下，解除對零售、餐飲、賓館酒店等的限流、錯峰等，原則上不對景區及文遊業室內場所進行限制，鼓勵開展省內跨市遊。

淮北市疫情防控應急綜合指揮部辦公室通告：省內外低風險地區或7天內無社會面本土疫情報告的市、縣區來（返）淮人員可自由流動，不再查驗48小時內核酸陰性證明（出入醫療機構、監所等特殊場所除外）。

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另據《安徽商報》報道，黃山風景區疫情防控應急指揮部11日已發布《關於取消常態化區域核酸檢測工作的通告》，黃山市歙縣10日也通知取消了原定13日、14日開展的區域核酸檢測，後續根據防控工作需要另行通知開展。

責任編輯：尹航

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