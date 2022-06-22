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內地加強規範網絡主播行為 這31種行為不得出現

社會熱點 15:35 2022/06/22

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內地加強規範網絡主播從業行為，國家廣播電視總局、文化和旅遊部周三（22日）聯合發布《網絡主播行為規範》，明確列出網絡主播「不得出現」的31項行為：包括發布顛覆國家政權的內容；發布削弱、歪曲、否定中國共產黨的領導等內容；炒作社會熱點和敏感問題；炒作緋聞、醜聞、劣跡；引誘未成年用戶「打賞」；展示無節制奢靡生活等。

該《規範》有18條，強調網絡主播應當堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，積極踐行社會主義核心價值觀，崇尚社會公德、恪守職業道德、修養個人品德。應當保持良好聲屏形象，表演、服飾、妝容、語言、行為、肢體動作及畫面展示等要文明得體，符合大眾審美情趣和欣賞習慣。

涉醫衛、金融、法律內容 主播應取得執業資質

同時，網絡主播應當堅持健康的格調品位，自覺擯棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、拜金主義等不良現象，自覺抵制違反法律法規、有損網絡文明、有悖網絡道德、有害網絡和諧的行為。並應當引導用戶文明互動、理性表達、合理消費，共建文明健康的網絡表演、網絡視聽生態環境。

《規範》又提到，網絡主播應如實申報收入，依法履行納稅義務。對於需要較高專業水平（如醫療衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。

內地網絡主播徐國豪偷逃稅被追繳處罰1.08億元 網民紛問他是誰（更新版）

內地新規未成年人不得參與直播打賞 未滿16歲不得當主播

在第十四條，《規範》明確網絡主播在提供網絡表演及視聽節目服務過程中，不得出現下列行為：

1.發布違反憲法所確定的基本原則及違反國家法律法規的內容；

2.發布顛覆國家政權，危害國家統一、主權和領土完整，危害國家安全，洩露國家秘密，損害國家尊嚴、榮譽和利益的內容；

3.發布削弱、歪曲、否定中國共產黨的領導、社會主義制度和改革開放的內容；

4.發布詆毀民族優秀文化傳統，煽動民族仇恨、民族歧視，歪曲民族歷史或者民族歷史人物，傷害民族感情、破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的內容；

5.違反國家宗教政策，在非宗教場所開展宗教活動，宣揚宗教極端主義、邪教等內容；

6.惡搞、詆毀、歪曲或者以不當方式展現中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化；

7.惡搞、歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士和模範人物的事蹟和精神；

8.使用換臉等深度偽造技術對黨和國家領導人、英雄烈士、黨史、歷史等進行偽造、篡改；

9.損害人民軍隊、警察、法官等特定職業、群體的公眾形象；

10.宣揚基於種族、國籍、地域、性別、職業、身心缺陷等理由的歧視；

11.宣揚淫穢、賭博、吸毒，渲染暴力、血腥、恐怖、傳銷、詐騙，教唆犯罪或者傳授犯罪方法，暴露偵查手段，展示槍支、管製刀具；

12.編造、故意傳播虛假恐怖信息、虛假險情、疫情、災情、警情，擾亂社會治安和公共秩序，破壞社會穩定；

13.展現過度的驚悚恐怖、生理痛苦、精神歇斯底里，造成強烈感官、精神刺激並可致人身心不適的畫面、台詞、音樂及音效等；

14.侮辱、誹謗他人或者散佈他人隱私，侵害他人合法權益；

15.未經授權使用他人擁有著作權的作品；

16.對社會熱點和敏感問題進行炒作或者蓄意製造輿論「熱點」；

17.炒作緋聞、醜聞、劣跡，傳播格調低下的內容，宣揚違背社會主義核心價值觀、違反公序良俗的內容；

18.服飾妝容、語言行為、直播間佈景等展現帶有性暗示、性挑逗的內容；

19.介紹或者展示自殺、自殘、暴力血腥、高危動作和其他易引發未成年人模仿的危險行為，表現吸煙、酗酒等誘導未成年人不良嗜好的內容；

20.利用未成年人或未成年人角色進行非廣告類的商業宣傳、表演或作為噱頭獲取商業或不正當利益，指引錯誤價值觀、人生觀和道德觀的內容；

21.宣揚封建迷信文化習俗和思想、違反科學常識等內容；

22.破壞生態環境，展示虐待動物，捕殺、食用國家保護類動物等內容；

23.鋪張浪費糧食，展示假吃、催吐、暴飲暴食等，或其他易造成不良飲食消費、食物浪費示範的內容；

24.引導用戶低俗互動，組織煽動粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊，實施網絡暴力；

25.營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品，虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點贊量等數據流量造假；

26.誇張宣傳誤導消費者，通過虛假承諾誘騙消費者，使用絕對化用語，未經許可直播銷售專營、專賣物品等違反廣告相關法律法規的；

27.通過「彈幕」、直播間名稱、公告、語音等傳播虛假、騷擾廣告；

28.通過有組織炒作、僱傭水軍刷禮物、宣傳「刷禮物抽獎」等手段，暗示、誘惑、鼓勵用戶大額「打賞」，引誘未成年用戶「打賞」或以虛假身份信息「打賞」；

29.在涉及國家安全、公共安全，影響社會正常生產、生活秩序，影響他人正常生活、侵犯他人隱私等場所和其他法律法規禁止的場所拍攝或播出；

30.展示或炒作大量奢侈品、珠寶、紙幣等資產，展示無節制奢靡生活，貶低低收入群體的炫富行為；

31.法律法規禁止的以及其他對網絡表演、網絡視聽生態造成不良影響的行為。

違法失德藝人不得出鏡

此外，《規範》要求，網絡表演、網絡視聽平台和經紀機構嚴格履行法定職責義務，落實主體責任。建立健全網絡主播入駐、培訓、日常管理、業務評分檔案和「紅黃牌」管理等內部制度規範。

對出現違規行為的網絡主播，要強化警示和約束；對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應封禁賬號，並納入「黑名單」或「警示名單」，不允許以更換賬號或更換平台等形式再度開播。對構成犯罪的網絡主播，依法追究刑事責任。對違法失德藝人不得提供公開進行文藝表演、發聲出鏡機會，防止轉移陣地複出。

責任編輯：林佩怡

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