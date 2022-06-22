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機構：疫情放緩加政策利好 內地6月新樓成交望按月升兩成

經濟脈搏 15:38 2022/06/22

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內地房地產業機構指，在疫情放緩、政策利好下，樓市交易漸回正軌，合理需求獲得釋放，月初至今新樓成交面積按月升約兩成，預計整個6月份的升幅相若。

易居研究院智庫中心發表報告指，本月1日至20日，其監測的全國100個城市的新建商品住宅日均成交面積按月升約兩成，以該交易規模推算，整個月的成交面積約為2506萬平方米，比5月份增長21%，連續兩個月按月上升。但與去年同期相比，仍有約41%的降幅，但比5月份的56%有所收窄。

其中，26個一二線城市成交面積預計為1314萬平方米，按月增速預計為13%，74個三四線城市成交面積預計為1192萬平方米，按月增速預計為31%。前者以上海、西寧、長春、濟南、北京等地的交易規模拉升較快；後者則以嘉興、桐鄉、菏澤、嘉峪關、吉林等地的升溫較為明顯。

報告指，在3月份以來持續性的穩樓市政策助力下，交易層面的數據有所改觀，充分體現了樓市行情改善的趨勢。報告提出3方面的利好因素，一是4月底中央政治局會議以來，各地政策寬鬆導向更加清晰，從行政、金融、財政、稅收等領域多方面做好保障，對於合理住房消費需求的釋放有積極的作用。

二是各地疫情防控取得積極成果，一些城市樓市交易環境逐漸改善，樓市交易逐漸步入正軌。三是鼓勵買樓的工作積極，買家的市場預期也發生變化。

報告又提到，三四線城市的按月拉升略快，但不能簡單認為三四線城市復甦動力更強，只是這些城市近年樓市偏低迷，在這波政策利好下，積壓的需求有所釋放。另外，今年上半年新樓成交面積仍有50%的按年跌幅，與去年下半年相比跌幅也達到34%，說明當前交易規模仍然不高，復甦尚待時日。

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責任編輯：陳建錫

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