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引農民進城兼谷樓市 廣西玉林推「買樓送工作」有效嗎？

經濟脈搏 16:26 2022/06/22

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地方引進人口、谷樓市奇招不斷。內地傳媒報道，廣西玉林市為加快農村人口等進城，年初推出購房優惠政策，包括「買房送工作」。政策實施約3個月初有成效，但與玉林想要的「十萬大軍進城」仍有很大差距，整體樓市依然低迷。

內地「第一財經」報道，玉林市總面積1.28萬平方公里，全市總人口740多萬人，常住人口580多萬人，是廣西第二人口大市。惟其城鎮化率增長緩慢，截至去年末城鎮化率僅50.4%，較廣西全區的低近5個百分點。

廣西人口流出第一城市 樓市低迷

報道指出，玉林10年來人口不斷流出。玉林市統計局稱，第七次全國人口普查數據顯示，玉林戶籍外出人口達到136萬人左右，其中流向省內其他城市有12萬人，流向省外124萬人，超8成流向廣東省，平均每戶就有0.8人外出，是廣西人口流出第一城市。

人口流出的同時，玉林樓市也不溫不火，去年下半年成交更階梯式下跌。

今年1月，玉林市出台《玉林市關於加快人口進城若干政策措施的通知》明確規定，只要符合條件的農村戶籍人口和新市民，在主城區購買首套房，就可以享受購房補貼、契稅優惠，政府還幫忙安排購房人子女義務教育階段學位、提供免費職業技術培訓等。

其中最受關注的是，玉林將優先向進城購房且未就業的新市民，推薦3個以上就業崗位，崗位薪酬不低於玉林最低工資標準，可享受1次免費的就業技能培訓。進城購房的零就業家庭勞動力，可提供推薦公益性崗位安置服務。

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根據玉林市政府網站，截至2022年3月底，新市民群體在玉林城區購買商品住房的合同網簽數達到2,622套，新增進城就業6,118人，發放購房補貼累計受理466戶。

然而，玉林樓市整體仍處於低谷。今年1至2月，玉林商品房銷售金額為29.6億元（人民幣，下同），按年下降25%，商品房銷售面積下降21%。今年4月玉林商品住宅僅成交416套。

欲「十萬大軍進城」 地毯式拉人睇樓

玉林想要達到的效果是「十萬大軍進城」，當地持續推進，包括開展地毯式拉人睇樓活動，「精準動員」農村群眾進城購房務工。

報道指出，如今玉林的新樓盤仍在打折促銷，特價房源處理、買樓送車位、送10萬裝修大禮包等廣告到處都是。中國房價行情網數據顯示，玉林新樓價格持續下跌，最新均價為5115元/平方米，按月下跌3%，相比去年同期每平方米跌幅超千元。

責任編輯：林佩怡

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