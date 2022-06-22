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【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代

社會熱點 16:53 2022/06/22

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內地樓市低迷，為去庫存，4月至今至少已15城重推多年前的「房票」政策，促進樓市消費， 讓不少網民驚呼穿越70年代。

據中新財經報道，近來，「房票」一詞再度現身河南鄭州等地的房地產政策之中，讓不少網友直呼有種穿越到上世紀的感受。

昨日（20日），鄭州發佈《鄭州大棚戶區改造項目房票安置實施辦法(暫行)》。鄭州中心城區的棚戶區改造將推行房票安置，對被徵收人使用房票購買商品住房，給予安置補償權益金額8%獎勵，且不計入家庭限購套數。

政策同時為接受房票安置者設置了獎勵和優惠政策，涉及資金、購房區域選擇、購房資格、契稅減免、子女入學資格等。

需要注意的是，房票實行實名制，持有人為被徵收房屋的所有權人，使用人限定在持有人、持有人配偶、持有人近親屬範圍內。房票不得轉讓、贈與、抵押、質押、套現。

同時，房票持有使用期限自房票核發之日起計算，最長不超過12個月，被徵收人應在房票有效期內購房支付。逾期未使用的，視同自行放棄房票安置，重新按照貨幣補償方式進行安置，不再享受房票安置相應的政策性獎勵。

而且，房票購房也安排了「最低消費標準」，即購房款應不低於房票票面金額的90%。達到該比例且購房後房票還有餘額的，被徵收人可向徵收人申領剩餘貨幣。

報道引述從事房地產銷售工作的鄭州本地人王淼表示，房票的推出不難理解：「首先，房票可以妥善安置城改未安置群體，保障此部分群體的合法權益，同時目前房票在使用金額、區域及政策額度激勵方面，有利於盤活鄭州房地產市場；其次，政府通過鼓勵安置群體的房票安置，可起到托底市場的功能，有利於市場去庫存，提振整體房地產市場信心。」

4月以來多地陸續推出房票安置政策

報道指，近來，河南信陽、浙江紹興、江蘇常熟、江蘇南京溧水、江蘇宿遷泗陽等地也陸續推出了房票安置政策，只是鄭州作為首個省會城市尤其引發關注。
其中最早「出手」的為河南信陽。4月初，信陽發佈新政，拆遷戶可憑票通過「房源超市」選購商品房。被徵收人選擇房票安置的，被徵收人所得補償按信陽市國有或集體土地徵收辦法計算後，給予5%獎勵，可享受一定稅收減免。

此前，房票也會被解讀成在限購城市擁有了購房權的含義。但近來，以鄭州對房票作出的清晰界定為例：棚改中被徵收人房屋安置補償權益貨幣量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。所涉及的主要為舊改、棚改需求。

中信證券認為，當前穩增長壓力仍然較大，預計後續逆周期政策將繼續加碼。或更多以地方政府因城施策為主，其形式將更加靈活、精準。

此外，中信證券認為，房票模式如果推廣，可能有助於因城施策，推動房地產產業鏈復甦。

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責任編輯：袁瑋婧

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