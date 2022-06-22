關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成

中澳緊張關係礙及貿易，澳洲傳媒報道，一份報告顯示，去年中國對澳洲的投資下降近70%，達到2007年以來的最低水平。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，畢馬威（KPMG）和悉尼大學的一份報告發現，中國企業2021年在澳洲投資7.78億澳元（折合約36.6億港元），而2020年為25億澳元（117.9億港元）。

去年的交易數量幾乎減半，從2020年的20宗降至11宗。與收購鐵礦石和鋰礦相關的四筆交易，佔去年中國投資流入總額的大部分。

澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係

【香格里拉對話】關係破冰？中澳防長隔近3年首會面

事實上，2017年以來，中國在澳洲的投資一直暴跌，但去年的結果讓專家感到震驚。報告的合著者、悉尼大學中國商業和管理教授杭智科（Hans Hendrischke）表示形容，這種下降已經到了「幾乎歸零」或很少的程度，並對下降得如此之快感到驚訝。

京冀澳洲秉持相互尊重原則 處理兩國關係

報道指出，中國投資者近年面臨雙重打擊，一方面是國內對資本出口的限制，另一方面是澳洲監管機構的嚴格審查。杭智科指出，地緣政治氛圍是另一個障礙。澳中關係不是很好，外交接觸被中斷，「這讓我們無法繼續甚至無法批准更多的投資」。他又說，美中關係如何發展也將對澳洲帶來影響。

不過，悉尼大學國際商業講師李薇指出，中國投資者仍在持有手中的澳洲資產，沒看到中企撤出在澳投資的大趨勢，主要是在觀望。她說，對很多中國公司而言，澳洲是他們投資海外的第一個國家。有很多投入。

近年中澳緊張關係升溫，澳洲商品進口中國遇阻。近期澳洲新任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上任後，喊話中國需要取消對澳制裁，以改善中澳關係。

中國外交部發言人汪文斌周三（22日）在例行記者會上談及中澳關係時，表示希望澳方秉持相互尊重、互利共贏的原則，處理兩國關係，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展。

他又指出，中方始終從本國相關行業合法權益和消費者安全出發，嚴格按照中國法律法規和世貿組織規則，對外國輸華產品採取相應措施，完全合理合法，無可指摘。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁