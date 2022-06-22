習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己

國家主席習近平今日晚（22日）以視頻方式出席金磚國家工商論壇開幕式並發表主旨演講。他表示，制裁是「回旋鏢」、是「雙刃劍」，終將損人害己。

【習近平講話全文鏈接】

習近平指出，上世紀，人類先後經歷了兩次世界大戰的浩劫和冷戰對抗的陰霾。慘痛的歷史表明，霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突。這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。

習近平指出，當前，一些重要產業鏈供應鏈遭到人為干擾，大宗商品價格高位波動，全球通貨膨脹居高不下，國際金融市場持續動蕩，世界經濟復甦勢頭不斷走弱。各方都在擔心，世界經濟會不會陷入危機的泥潭。在這個關鍵時刻，只有堅持同舟共濟、團結合作，才能戰勝經濟危機。要心往一處想、勁往一處使，加強宏觀經濟政策協調，防止全球復甦進程放緩甚至中斷。主要發達國家要采取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。

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他指，事實一再證明，制裁是「回旋鏢」、「雙刃劍」，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。

責任編輯：李冰琪

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