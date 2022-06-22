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國常會：促消費政策能出盡出 進一步釋放汽車消費潛力

經濟脈搏 19:45 2022/06/22

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總理李克強周三（22日）主持召開國務院常務會議，會議指出，消費是經濟主拉動力，是當前推動經濟運行回歸正軌重要發力點，促消費政策能出盡出，要進一步釋放汽車消費潛力，包括活躍二手車市場、支持新能源汽車消費等。

會議表示，要進一步釋放汽車消費潛力。一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制，10月1日起轉移登記實行單獨簽注、核發臨時號牌。二是支持新能源汽車消費。車購稅應主要用於公路建設，考慮當前實際研究免徵新能源汽車購置稅政策延期問題。三是完善平行進口政策，支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。

穩物價對穩經濟至關重要 強調糧食穩產增產

另外，會議部署繼續做好防汛救災工作，切實保障人民群眾生命財產安全。會議又聽取穩定糧食生產工作匯報，進一步部署確保全年糧食豐收的舉措。

會議指出，面對當前複雜嚴峻、通脹嚴重的國際環境，必須著力辦好自己的事。穩物價對穩經濟大盤至關重要，糧食穩產增產是穩物價、提升糧食保障能力的關鍵舉措，也有利世界糧食市場穩定。

今年夏糧小麥增產豐收已成定局、質量好於常年，雜糧雜豆產量略增，油菜籽產量明顯增加，玉米等夏播已近八成，早稻和秋糧長勢良好。這來之不易，為全年糧食穩產提供了堅實支撐。要抓好夏糧收儲，保質保量入庫等。並抓好豬肉等菜籃子。

責任編輯：林佩怡

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