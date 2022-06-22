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廣東英德洪水泛濫 小區一層遭淹沒 多人被困網上求救（有片）

社會熱點 19:48 2022/06/22

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中國南方暴雨成災，在廣東清遠英德洪水泛濫、災情嚴重，有小區全部房屋一層完全被洪水淹沒；當地還有多名居民被困，食物短缺，不少人在網上求助。另有救援人員到受災區營救，潛入水中為小孩留出逃生通道。

截至今日（22日）下午1時，廣東北江英德站水位35.96米，超警戒水位9.96米，已超過歷史實測最高水位。據有關部門預計北江干流洪峰預計，今日下午5時過境清遠英德。

其中，英德站或於5時前後出現36.1米左右的洪峰水位，超警戒10.10米，或為1915年以來最高。

國家防汛抗旱總指揮部副總指揮、水利部部長李國英昨日表示，當前珠江流域西江、北江水位持續上漲，預報北江22日可能發生特大洪水，西江4號洪水正在演進過程中，27日至29日西江上游還將有強降雨，極有可能形成新一輪洪水過程，珠江流域防汛形勢複雜嚴峻緊迫。

李國英要求，要以「人員不傷亡、水庫不垮壩、北江西江乾堤不決口、珠江三角洲城市群不受淹」為目標，細化實化各項防禦措施，全力做好珠江流域洪水防範應對工作。

一村幾全淹

由清遠市代管的英德，位於廣東省中北部，是廣東省面積最大的縣級行政區。近期，隨廣東暴雨，珠江流域北江水位暴漲，英德多地嚴重水浸，大站鎮江南村是本次受災最嚴重的村莊之一，近日網上流傳江南村遭遇洪水前後的照片，可見該村幾乎全村被淹沒。

據廣東省應急管理廳昨日（21日）通報，受暴雨影響，廣東多地遭受暴雨洪澇、山泥傾瀉等自然災害。截至前日（20日）11時，韶關、河源、梅州、肇慶、清遠等地共47.96萬人受災，農作物受災面積27.13公頃，倒塌房屋1729間；直接經濟損失17.56億元人民幣。

責任編輯：林佩怡

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