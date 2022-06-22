世界計量經濟學會亞洲年會今日線上開幕

2022年世界計量經濟學會亞洲年會(AMES China 2022)今日開始線上舉行，講者包括諾貝爾經濟學獎得主、知名大學教授、投資銀行高層等，香港證監會前主席沈聯濤也就亞洲及中國經濟發表了演講。

該年會由香港中文大學(深圳)經管學院、深圳高等金融研究院與深圳數據經濟研究院聯合主辦，從今日起一連三日在線上舉辦。

大會設置4個專題研討會，就人工智能與經濟學交叉研究以及中國經濟實證分析展開專題研討，並特別設置「亞洲經濟與金融」、「中國經濟與金融」兩個專題。

世界銀行中國局前局長、新加坡國立大學東亞研究所主任郝福滿（Bert Hofman），香港證監會前主席沈聯濤，APAC區域首席信息官（Regional CIO）和Head of Macro at UBS Wealth Management胡一帆，北京大學黃益平教授就亞洲經濟與金融，尤其香港經濟與金融問題展開圓桌討論。

▲ 世界計量經濟學會亞洲年會

上海財經大學校長劉元春教授、中國國際經濟交流中心張燕生研究員、四川大學原副校長趙昌文教授、武漢大學經管學院院長宋敏教授以及香港中文大學（深圳）王健教授就中國經濟面臨的挑戰與機遇展開討論。

大會共收到近700份投稿，近500名學者將就120多個學術主題分享研究成果，內容涵蓋經濟學、金融學各領域的理論研究和實證分析。

世界計量經濟學會成立於1930年，是國際上最富盛譽的經濟學術組織之一，有經濟學界「奧林匹克」之稱。

責任編輯：李冰琪