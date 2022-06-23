戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三表示，她認為對中國商品徵收關稅是美中貿易關係中的「重要槓桿」，取消關稅可能對控制通脹影響有限。

15:22更新商務部回應

在北京，對此商務部新聞發言人束珏婷表示，中方始終認為，取消全部對華加征關稅，有利於中國，有利於美國，有利於世界。在當前高通脹形勢下，早取消對華加征關稅，消費者和企業就能早受益。中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。

戴琪：關稅是美中貿易關係重要槓桿

據路透社報道，在美國參議院撥款小組委員會的證詞中，戴琪表示，重點保護美國的貿易利益，使其免受中國主導半導體等重要行業的計劃的影響，這一點很重要。

戴琪的評論表明，她仍在推動美國總統拜登維持對中國的關稅影響力，因為他正在考慮是否取消對中國進口商品的一些所謂的301條關稅，以試圖緩解高通脹。

戴琪說，「在我看來，中國的關稅是一個重要的籌碼——貿易談判代表永遠不會放棄籌碼。」

京：取消全部對華關稅有利中美雙方

她還談及中美貿易協議，指美國要求中方履行第一階段貿易協議下承諾，但經過多輪「艱難討論」後，顯然北京對充分履行義務的興趣有限。

戴琪表示，美國多次試圖向中國取得承諾，卻往往發現難以看到持久改變，「這已經成為一種模式」。她強調，這正是為何美國需要丟棄舊劇本，除動用現行所有工具外，也要發展新工具，以捍衛美國經濟利益與價值。

戴琪說，中國非市場產業政策不公平地瞄準美國勞工、企業與關鍵產業。拜登意識到，若要抵禦中國不公平經濟作為，要靠市場經濟體集體行動，對抗在根本上違反現代全球貿易體制的政策與作為。

在北京，外交部曾表示，中方的原則是中美經貿合作，本質是互利共贏，貿易戰及關稅戰都沒有贏家，在全球通脹高企的形勢下，從企業及消費者的利益出發，取消全部對華加徵的關稅，有利於中美兩國，亦有利於世界。

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責任編輯：尹航

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