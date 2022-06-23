  • 30°C
香港時間 : 2022623日 (四) 10:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴琪：對華關稅是重要槓桿 撤銷對控制通脹作用有限

國情動向 09:47 2022/06/23

分享：

分享：

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三表示，她認為對中國商品徵收關稅是美中貿易關係中的「重要槓桿」，取消關稅可能對控制通脹影響有限。

戴琪：關稅是美中貿易關係重要槓桿

據路透社報道，在美國參議院撥款小組委員會的證詞中，戴琪表示，重點保護美國的貿易利益，使其免受中國主導半導體等重要行業的計劃的影響，這一點很重要。

戴琪的評論表明，她仍在推動美國總統拜登維持對中國的關稅影響力，因為他正在考慮是否取消對中國進口商品的一些所謂的301條關稅，以試圖緩解高通脹。

戴琪說，「在我看來，中國的關稅是一個重要的籌碼——貿易談判代表永遠不會放棄籌碼。」

京：取消全部對華關稅有利中美雙方

她還談及中美貿易協議，指美國要求中方履行第一階段貿易協議下承諾，但經過多輪「艱難討論」後，顯然北京對充分履行義務的興趣有限。

戴琪表示，美國多次試圖向中國取得承諾，卻往往發現難以看到持久改變，「這已經成為一種模式」。她強調，這正是為何美國需要丟棄舊劇本，除動用現行所有工具外，也要發展新工具，以捍衛美國經濟利益與價值。

戴琪說，中國非市場產業政策不公平地瞄準美國勞工、企業與關鍵產業。拜登意識到，若要抵禦中國不公平經濟作為，要靠市場經濟體集體行動，對抗在根本上違反現代全球貿易體制的政策與作為。

在北京，外交部曾表示，中方的原則是中美經貿合作，本質是互利共贏，貿易戰及關稅戰都沒有贏家，在全球通脹高企的形勢下，從企業及消費者的利益出發，取消全部對華加徵的關稅，有利於中美兩國，亦有利於世界。

拜登據報G7峰會前不對中國關稅作決定 外媒披露這取消關稅提案

【中美貿易戰】白宮指拜登對降低中國商品關稅持開放態度

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
通脹 貿易戰 拜登 外交 中美貿易協議 貨幣政策 中國市場 經濟衰退 國防

下一篇文章

習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

涉疆禁令生效 美稱正團結盟友反對「強迫勞動」 中方曾嚴斥
涉疆禁令生效 美稱正團結盟友反對「強迫勞動」 中方曾嚴斥
習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己
習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己
中美元首將通話？京：沒可提供的消息 強調保持交往十分重要
中美元首將通話？京：沒可提供的消息 強調保持交往十分重要
習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響
習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響
解放軍29軍機飛入台灣西南空域 台專家稱一路徑罕見
解放軍29軍機飛入台灣西南空域 台專家稱一路徑罕見
美涉疆法律生效 中方強烈譴責 斥所謂「強迫勞動」是彌天大謊
美涉疆法律生效 中方強烈譴責 斥所謂「強迫勞動」是彌天大謊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款