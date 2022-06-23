鄭州以操控健康碼為由對5官員開鍘 儲戶說「紅碼」未解除

鄭州市紀委監宣布處分市政法委常務副書記、團市委書記等5名官員，指他們將過千名村鎮銀行儲戶的健康碼改成紅碼。但有儲戶透露，他們的紅碼並未解除，

市紀委監委昨日（22日）通報，市委政法委常務副書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬，團市委書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部副部長張琳琳，擅自決定對部分村鎮銀行儲戶來鄭賦紅碼，安排市委政法委維穩指導處處長趙勇，市大數據局科員、市疫情防控指揮部社會管控指導部健康碼管理組組長陳沖，鄭州大數據發展有限公司副總經理楊耀環，對儲戶在鄭掃碼人員賦紅碼，涉1317名儲戶。

▲ 馮獻彬半年前才上任市政法委常務副書記。

通報指，涉事官員規矩意識淡薄，違反健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人員賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為，馮獻彬、張琳琳分別負主要領導責任、重要領導責任，撤銷黨內職務、政務撤職處分，其餘3人嚴重警告或記過處分。

內媒鳳凰財經今日（23日）上午接觸一些紅碼的維權儲戶，有人表示健康碼仍然顯示為紅色。微博還上流傳，當地繼續再有新增的「被紅碼」個案。另外，網民普遍對紀委的處罰感不滿，質疑官方避重就輕處理，並問整件事的牽涉的金額、人數巨大，為何這樣濫用職權只有處分，連法律責任都不追究？

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責任編輯：陳建錫