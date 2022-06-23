內地高考今起陸續「放榜」 今年將新增這些科系

內地高考閱卷工作接近尾聲，今日起各地高考成績將陸續公佈。對考生來說，即將進入志願填報的關鍵時期。據了解，今年高考招生新增31個本科專業，涵蓋多個領域。

據中新網報導，內蒙古、江西、四川、雲南、甘肅、寧夏等省市，均可在23日前後查詢成績，有望成為今年首批高考「放榜」的省份。

此外，山西、江蘇、安徽、廣西、陜西等地將放榜時間定於6月24日左右，北京、天津、河南、湖北、湖南、廣東、海南、重慶、西藏等地定於6月25日左右，浙江、山東等地則定於6月26日左右。

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近年來，各地高考成績公布方式也有所變化，除了通過各地教育廳、教育考試院、高考信息平台等官方渠道自行查詢外，還可以通過「成績預約推送」小程序、高考成績短信推送等獲悉成績。其中，廣東24日13:45起短信推送成績。

至於新增科系方面，今年有31種新專業列入內地《普通高等學校本科專業目錄》，即納入2022年相關高校本科招生計劃。新科系包括碳儲科學與工程、空天智能電推進技術、生物育種科學、資源環境大數據工程、濕地保護與恢復、智慧林業、勞動教育、科學史等，都是在全國高校中首次設置。

南大、西交大等多所高校擴招

《紅星新聞》引述華東理工大學本科招生辦主任孫玉柱表示，今年新增的31個新專業，總體上都是面向服務於國家創新發展戰略以及社會民生所需，呈現出智慧化、智能化、綠色化、國際化、交叉化等幾個特點。

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另據教育部統計，2022年高考報名人數達1,193萬人，創歷史新高，多所高校宣佈擴充招生計劃。如南京大學今年本科擴招500人，未來幾年還將陸續增加。北京師範大學「優師計劃」將在原有基礎上擴招200人，加大對縣域師資的補充力度。

西安交通大學今年在全國預計招生6000人，較去年增加350人。其中有240人是西交大和米蘭理工聯合創新學院的中外合作項目，另外110個普通計劃。

武漢大學增加口腔醫學、弘毅學堂試驗班、計算機類、法學、經濟學類、新聞傳播學類等熱門專業招生計劃數，增加400個，總數達2833個。

責任編輯：易燕丹

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