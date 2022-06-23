瑞典法院駁回華為的5G設備禁令上訴

瑞典法院周三（22日）駁回華為提出的上訴，指禁止其在當地銷售5G設備，是考慮到國家安全遭受的嚴重威脅。華為對判決表遺憾，稱將繼續捍衛合法權利。

斯德哥爾摩上訴法院聲明稱，裁定「假設在5G網絡的關鍵功能中使用華為設備可能破壞瑞典的安全」，是合理的決定。如果華為的產品被用於5G網絡的核心功能，瑞典的安全可能會受到損害。法院同意瑞典電信監管局（PTS）最初的禁令，是基於對瑞典安全構成的真實、即時和足夠嚴重的威脅所作出的考慮。

瑞典是首個禁止華為5G設備的歐盟國家，根據判決，當地電訊商已經安裝的華為設備，必須在2025年1月1日前拆除。

華為瑞典分公司對判決表示遺憾，稱將評估接下來的行動，包括根據瑞典法律和歐盟法律下的其他法律救濟措施，以便繼續捍衛公司的合法權利和利益。

法新社（AFP）指，瑞典當局的禁令據信損害了瑞典和中國之間的關係，北京曾警告，PTS的決定可能會對在中國經營的瑞典公司產生「後果」。該番說法引起了瑞典對華為競爭對手、電訊巨頭愛立信（Ericsson）進行報復的擔憂，後者的中國市場營收佔比已從過去的約10%跌至3%。

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責任編輯：陳建錫