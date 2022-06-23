河北邯鄲復工需購置逾3000人幣防疫機 官方：網民表示理解

近日有網民反映河北邯鄲經開區要求復工復產須購買價值3358元（人民幣，下同）的防疫「一體機」，當地管委會回復稱，已將核實辦理情況告知網民，網民表示理解。

一網民本月5日在人民網「領導留言板」向邯鄲市委書記留言稱，邯鄲市經開區文教局要求：互聯網上網服務營業場所、KTV、劇院等文化市場經營場所復工復產必須安裝防疫「一體機」，一台機器3358元。該網民質疑，他們有測溫儀，有專門工作人員查驗健康碼，場所碼，行程碼，為何還必須購買這麼貴的機器？

邯鄲經濟技術開發區管理委員會昨天（22日）在回復稱，針對網民反映的問題，區教文體中心工作人員跟網民取得聯繫，並將核實辦理情況告知網民，網民表示理解。



據邯鄲廣電網上月12日報道，邯鄲市多地配備了身份證和健康碼查驗一體機，市民只需要刷身份證就可以完成快速查驗，精準助力常態化疫情防控。報道說，在復興區光華苑大唐西郡小區門口，身份證和健康碼查驗一體機已經正式投入使用，市民只需要刷身份證，就能一站式核驗健康信息。

據了解，身份證和健康碼查驗一體機主要安裝在各大商場、超市、醫院、各高速公路、國省幹道檢查點等人員密集場所。目前，邯鄲市各地正在全力推進設備的安裝、調試工作，助力疫情防控。

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責任編輯：袁瑋婧