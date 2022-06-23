官媒批地方以「惡意不買房」約談民眾等做法矯枉過正

內地地方政府催谷樓市手法層出不窮，官媒指，這些 「花式促銷」反映地方去庫存迫切，但要防止矯枉過正，並特別提到「惡意不買房」被約談的傳聞。

《證券時報》評論指， 繼放鬆限購、限貸等常規購房支持政策後，近期多地穩定房地產市場又出現了新花樣，「房票」再現江湖，有房企推出「小麥換房」、「大蒜換房」，更有傳言稱某地將買房納入年度考核，「惡意不買房」要被約談。有些政策是多方共贏的惠民之舉，有些則在 情急下難免走樣。

比如，近日某地推出了小麥抵首付、大蒜抵首付促銷政策，告訴農民朋友收了麥子不用歸倉，拿到市場就換到房子，據說最高可抵十幾萬元。 這種高價收購農產品抵首付的促銷手段，相當於給購房者優惠，似乎有利於項目去庫存，同時也幫助農民快速銷售農產品回籠資金，增加購房能力。 但還是忍不住要打上幾個問號，一套房子幾十萬，一斤小麥一塊多，要多少麥田的收成才能換來一套房子？ 又有多少麥農盤算著拿今年的收成買套房子？ 至於主動買房年終優先評優、「惡意不買房」要被約談，如果不是無厘頭的網絡傳言，則不免讓人憂心忡忡了。

該 評論指， 房地產業規模大、鏈條長、涉及面廣，對經濟金融穩定和風險防範具有重要的系統性影響，中央及各地方政府密集鬆綁購房政策及出台地產紓困政策，是為了穩定房地產市場。 各地因城施策去庫存過程中創新制度、保護弱勢群體的做法值得肯定，但要防止矯枉過正，打通不適應市場的過時政策。

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責任編輯：陳建錫