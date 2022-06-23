體罰7歲男童致其身亡 廣州一早教機構負責人被逮捕

廣州一名7歲男童今年5月懷疑在早教機構遭到體罰，導致頭部受傷昏迷，住院搶救26天後延至本周一（20日）不治。廣州天河公安隨後發佈情況通報稱，涉事早教機構負責人王某，因涉嫌故意傷害被捕。

綜合內媒報導，男童的母親張女士指，兒子就讀於廣州一間名為「全優暢想家」的教育機構幼小銜接班，為今年9月份讀小學做學前準備。惟5月25日下午，她接到機構負責人王某的電話，指兒子不慎從樓梯上摔下受傷，已被送往廣州中山大學第三附屬醫院救治。

張女士趕到醫院後，機構方面表示是「摔傷」。不過，醫生檢查後認為男童受傷的原因存疑，懷疑傷情不像由樓梯摔下所致，張女士遂報警處理。

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經警方調查，曾在現場的四名老師口供一致，表示「孩子受傷是遭到王某的體罰」。據稱，男童因午休後跑出教室，被擔任園長的王某抓回體罰。王某曾一巴掌扇到男童顳骨，導致出現流鼻血情況，之後繼續將男童毆打致昏迷才送院醫治。5月26日下午，王某被刑拘。

男童的情況在住院後一度惡化，出現創傷性急性硬膜下出血、失血性休克、多處挫傷等情況，延至20日凌晨5時許死亡。張女士指，已委託廣州市公安局法醫解剖部檢驗中心為孩子進行屍檢。

▲ 張女士已委託廣州市公安局法醫解剖部檢驗中心為孩子進行屍檢。

廣州天河公安周二（22日）發布情況通報稱，廣州市天河區某早教機構負責人王某（女，48歲），在管教一名男童黃某（7歲）時，涉嫌用腳踢黃某腿部致其摔倒受傷，後該男童被送往醫院救治，診斷結果為顱腦受傷。

男童母親向天河警方報警後，警方即派員到場處置，並將嫌疑人王某控制。6月20日凌晨，受傷男童在醫院搶救無效死亡。經檢察機關批准，王某因涉嫌故意傷害被天河警方依法執行逮捕。目前，案件仍在進一步偵辦中。

責任編輯：易燕丹

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