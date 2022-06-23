持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）

遼寧丹東一女子帶父親看病，卻因健康碼顯示黃碼被攔與民警發生衝突，其後警方通報女子被行拘10日，父親則涉襲警被採取刑事強制措施。該事件現場視頻在網上流傳引發熱議，網民卻大部分力挺父女倆，為他們叫屈。

據沸點視頻報道，昨日（21日）遼寧丹東一女子帶社區證明駕車帶父親去看病，因健康碼顯示為黃碼被攔，女子企圖闖卡通過。視頻中，女子多次哀求民警，強調出門前社區已經開了證明、且早上也做過核酸，不解為何自己仍是「黃碼」。網上披露女子持有的市內通行證明顯示，女子因去醫院取藥事宜，持有48小時陰性報告，要求沿路卡口放行。

過程中女子在於民警爭論時情緒激動倒地，其父親見狀則上前抽了民警一耳光，民警亦坐倒在地。警方通報將女子行拘10日、其父被採取刑事強制措施。

報道指，改稱自己持有48小時核酸通行證和社區證明，但父親沒有開證明，現在因為疫情還未收監，會服從大局，也會去申訴，呼籲大家配合做好防控疫情。丹東公安振興分局工作人員回應稱，申請複議正常走流程，需本人攜帶身份證，裁決書到法制科寫字申請即可。

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該視頻在網上掀起熱議，網民大部分同情並力挺父女。環球時報前前總編輯胡錫進今日（23日）就此事表示，

「疫情暴發以來，正常看病受阻是人們最反感的一刀切防疫表現之一」。另外影片中的資訊還顯示，父女雖是「黃碼」，但他們有社區開的看病證明，還有當日的核酸陰性檢測結果，「按照各地圍繞疫情期間看病反復摩擦形成的社會共識，這種情況下公眾都會認為員警應提供協助」。

胡錫進並提到，還有一個原因是丹東封控時間過長，當地群眾反映強烈，也得到了網路輿論場越來越多的同情。此時當地警方處理這個摩擦，顯然沒有考慮到圍繞丹東防疫輿情的基本面貌，撞到了大家情緒的槍口上。

胡錫進認為，這是一個非常基層的警民摩擦，從維護員警執法權威的角度說，丹東警方對涉事父女進行拘留處罰有法律依據，但是公眾的價值判斷與司法權威在這件事上發生激烈衝突，「這值得丹東市警方深思，也值得全國各地的執法機構舉一反三」。

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責任編輯：袁瑋婧