台灣增4.8萬宗確診多166人死 當局指本土疫情高峰已過

台灣新冠肺炎疫情持續，指揮中心今日（23日）公佈新增48,283宗本土病例，包括415宗中重症，再多166人死亡。衛福部表示，本土疫情高峰已過，中重症病例亦有所減少。

據台灣流行疫情指揮中心，新增本土病例以台中市佔最多，有7,001宗，高雄市有6,722宗次之，新北市有6,296宗，台南市和桃園市均錄得超過4千宗個案。

至於新增死亡病例，涉及102男64女，年齡介乎30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中150人有慢性病史，118人未接種3劑新冠疫苗。

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台灣增近8萬本土感染 15日起入境旅客檢疫期縮至3+4

衛福部表示，截至昨天，近一週新增366,628宗本土病例，較前一週下降19%。雖然新冠病毒仍在全台廣泛流行，但高峰期已經過去，本土疫情下降趨勢明顯，中重症病例亦有減少。

另外，台灣自6月15日起實施入境檢疫「3+4」措施（即3天居家隔離、4天自主防疫），以及放寬每周入境人數總量管制至2.5萬人次。疾管署長周志浩表示，入境檢疫「3+4」上路首周，入境總人數達24,411人次，其中首日有4,541人為近期新高，桃園機場旅客入境通關作業時間約2至2.5小時。

衛福部稱，目前量能及運作尚屬順利，將持續盤點航班、防疫旅館、防疫計程車等量能及民眾遵從度，研議再放寬可行性。

責任編輯：易燕丹

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