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内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣

社會熱點 15:22 2022/06/23

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近日內地多地高溫預警，也傳出核酸檢測的工作人員「大白」有中暑暈倒的現象。對此，不少核酸採樣點努力「降溫」，有的加裝空調，有的讓「大白」輪流休息，有的打算增設噴霧風扇、把採樣時間推遲到較不熱的時段。

根據內媒《上觀新聞》報道，現場工作人員指出，前幾天特別熱，工作人員穿「大白」1個多小時，衣服、褲子全部濕透。另有工作人員稱，最近比較熱，「太陽斜射過來曬得臉上發疼」。

報道指，現場工作人員紛紛表示「穿『小藍』還行，『大白』受不了」。

對於這一種情況，報道指出，不少核酸採樣點正在努力做降溫措施，包含加裝空調、讓檢測人員輪流休息，或是增設噴霧風扇、延後採樣時間。

内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣

像是上海的虹橋街道，考慮將採樣點位下午的開放時間延後1個小時，改到下午4時至晚上9時，避免最熱的時段。

持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）

【內地疫情】除京滬外  暑期前跨省遊近乎全線恢復

北京大興區亦庄醫院還專門設計制定了一款冰袋背心，根據介紹，這款新型的防疫冰袋背心用的是隔離防護的材質，前襟處做了8個袖珍口袋，可以放採樣管、拭子、消毒水、手機等物品，此外上面的口袋可以放置冰袋，能保持2到3小時降溫的效果。

微博上有網友討論提到，以往就有出現大白在大熱天中暑送醫的事件，尤其近日內地北方高溫，討論度大增。

有網友提及，「天津39℃的高溫，全市大篩，看到有群發大白中暑120拉走了」，也有民眾提及心疼大白穿防護衣汗流浹背、滿臉通紅的處境。也有些防護人員在網上抱怨，希望能有降溫措施。

責任編輯：李冰琪

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