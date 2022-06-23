廣東外貿今年表現失色 被東南亞擠佔的訂單能拿回來？

廣東作為全國外貿第一大省，今年頭五月的外貿數據失色，1.9%的按年增速也低於全國平均水平，訂單外流到東南亞國家是原因之一。專家指，加工出口貿易主要比拼的就是成本和價格，東南亞在人口紅利和成本優勢上已超越廣東。但廣東在智能製造、高質素產品等方面具優勢，部分市場還是有可能搶回來的。

數據上看，廣東今年1-5月進出口總值3.21萬億元（人民幣，下同），按年增長1.9%。其中，出口2.03萬億元，增長6.4%，進口1.18萬億元，下降4.9%。值得注意的是，從2-5月，廣東單月進口數額分別按年下降了0.2%、11.9%、8.3%和9.2%，前五月累計進口數額按年下降4.9%。

內媒第一財經訪問多名經濟學者，中國（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所副所長王振指，在外需市場仍具韌性的形勢下，伴隨著疫情得到有效控制，產業鏈供應鏈逐步趨於穩定，前期積壓的訂單釋放帶動了5月廣東進出口貿易的逐步恢復。但整體來看，增速仍不及全國平均水平以及中部地區。

製造業外移，越南、泰國成本更低

進口連月下跌， 廣東外語外貿大學經濟貿易學院副教授張志明指， 首先與加工貿易下滑有關，隨著加工企業外移，中間品的進口自然也會受到連帶影響。 其次國內消費需求疲軟，也導致了進口消費品需求的下降。 另外國家在建設全國統一大市場，推動國內產品替代進口消費品，對進口需求產生一定替代作用。

張志明尤其談到 加工貿易下滑的問題， 在他看來，一方面是越南、泰國等東南亞國家疫情平復，開始復工復產，而加工貿易主要比拼的就是成本和價格，在加工貿易國際市場的競爭中，東南亞國家在人口紅利和成本優勢上已經超越廣東，擠佔了部分訂單。另一方面是廣東很多製造企業正向東南亞地區轉移。

訂單有機會搶回來，但形勢不樂觀

針對廣東加工貿易被東南亞擠佔，張志明認為，今年確實由於疫情導致企業無法如期交付、訂單流失，隨著廣東復工復產形勢好轉，部分還是有可能爭奪回來，對比東南亞地區，廣東有明顯的質素優勢，智能製造加工的產品質素水平更高，這是東南亞地區目前無法同台競爭的。

王振則認為，下半年廣東外貿面臨的形勢仍非常複雜， 一方面海外需求在逐步減弱，尤其是美歐等發達國家消費需求逐步從商品向服務轉移。 另一方面海外生產基本恢復到疫情之前水平，而廣東外貿仍可能面臨疫情持續干擾的風險，訂單替代也可能帶來一定的負面影響。

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