下周G7和北約峰會將聚焦中國問題 外交部回應

七國集團（G7）領導人峰會、北約峰會將在下周舉行，各成員國據報將會討論中國的「脅迫性經濟行為」，以及其對歐美利益、安全，以及價值觀所構成的挑戰。中國外交部敦促北約停止以意識形態劃線和挑動對抗，停止散佈針對中國的虛假信息和挑釁言論，不要試圖發起新冷戰和搞亂世界。

美國高級官員周三（22日）向媒體透露，Ｇ7峰會將發起一項新的基礎設施倡議，旨在為低收入和中等收入國家提供高質素、透明的投資選擇，這是針對中國的「一帶一路」倡議。另外，成員國推進一個以自由和開放為基礎的世界願景，加強我們在經濟問題、網絡空間的合作，應對特別是來自中國的挑戰。

北約秘書長斯托爾滕貝格同日表示，下周峰會將商定一個新的戰略概念，在一個徹底改變的安全環境中指導北約。他預計內容會包括俄羅斯構成的最直接的威脅、應對氣候變化，「而且，我們將首次討論中國以及其對我們的利益、安全和價值觀構成的挑戰。」他提到不把中國定義為對手，但中國正在崛起，且大量投資於新的現代軍事裝備，包括大幅擴充其核能力，投資於關鍵技術，並試圖控制歐洲的關鍵基礎設施，北約也必須解決這個問題。

在北京，外交部發言人汪文斌周四（23日）批評，北約是冷戰產物，與時代發展潮流背道而馳，還試圖將歐洲集團對抗的套路複製到亞太，必將引發亞太國家和國際社會的警惕。中方敦促北約停止以意識形態劃線和挑動對抗，停止散佈針對中國的虛假信息，不要試圖發起一場新冷戰，不要搞亂亞太和世界。

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責任編輯：陳建錫