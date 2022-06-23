多地規定房價下跌不得超15% 廣東省地產商會：房企進退兩難

近期多個城市出台樓市「限跌令」，防止房價大幅下跌。廣東省地產商會向相關部門表示，房企無法根據市場實際情況降價促銷，形成兩難局面。

據財聯社報道，日前，福州市平潭綜合實驗區四部門聯合發佈「關於進一步規範實驗區商品房銷售市場秩序的通知」。通知提出，各房地產開發企業在銷售商品住房時，實際銷售價格不得超出備案價格上下幅度的15%，對超出規定幅度的，不予辦理網簽、備案。

據統計，自2021年8月以來，已有超過20個城市對房企大幅降價採取了相應措施，其中包括張家口、岳陽、桂林、昆明、瀋陽、江陰、株洲、唐山等。

防止房企「惡意降價」

這些城市或直接出台「限跌令」，或通過召開座談會方式防止房企「惡意降價」行為，或對相關降價房企進行約談，要求房價下跌不能超過15%或10%。例如，張家口於2021年9月出台政策，要求已取得預售許可的項目不得低於成本進行銷售，新取得預售許可的項目不得低於備案價格的85%銷售。

對於出台「限跌令」的原因，張家口市住建局房地產監管科科長杜繼鑫曾表示，進入2021年下半年以來，部分房企迫於現金流和銷售回款等壓力，張家口主城區和周邊陸續有多個樓盤，開始降到低於成本價銷售。以張家口主城區為例，房價從最頂峰時約13000元/平方米，降到了均價8000多元/平方米。

他表示，「通過大幅度降價等措施，換來了市場的轟動和購房者的熱捧，降價項目也在短期內通過以價換量取得了較好的銷售成績，並快速回籠了資金。但部分樓盤項目的大幅降價措施給整個房地產市場帶來了巨大影響，也給其他樓盤帶來了巨大的銷售壓力。」

報道引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，隨着市場降溫壓力傳導至房企，不少項目銷售節奏放緩，資金回籠速度變慢，從而出現各類降價的現象。從出台限跌令以及約談房企的城市來看，主要是三四線城市，這些城市新房銷售壓力比較大。

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限價令令房企進退兩難

近日，廣東省地產商會向相關部門提出關於促進房地產業平穩健康發展的意見和建議。其中提到，企業擬在三四線等較低能級的城市積極去化庫存，以價換量，爭取現金回籠，但不少地方政府的「限價令」即限漲價又限降價，令企業無法根據市場實際情況降價促銷，無法通過快速銷售以回款自救，形成了進退兩難的不利局面。

「既然國企可以低價收購民企優質資產，普通民眾為何不能以低價購買商品房？」廣東省地產商會質疑道。其建議，各城市應進一步根據實施市場情況放寬「限價令」限制範圍，以利於企業合理的降價促銷自救行動。

房企5月銷售額按年降幅近六成

克而瑞數據顯示，百強房企1-5月的整體操盤業績規模按年下降52.3%。其中，5月單月實現銷售操盤金額4546.7億元，按年降幅仍保持在較高水平，達59.4%。

貝殼研究院分析師許小樂表示，「市場下行、銷售困難，房企高周轉模式難以持續。債務壓力下，房企目前有降價出貨的需求。」

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責任編輯：袁瑋婧