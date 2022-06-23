  • 30°C
香港時間 : 2022623日 (四) 21:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」

國情動向 21:05 2022/06/23

分享：

分享：

國家主席習近平今日（23日）晚在北京以視頻方式主持金磚國家領導人第十四次會晤。他表示，要反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

據新華社報道，習近平指出，回首過去一年，新冠肺炎疫情四處蔓延，世界經濟復蘇曲折，和平與安全問題更加突出。面對嚴峻復雜的形勢，我們始終秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，加強團結協作，攜手攻堅克難。金磚機製展現了韌性和活力，金磚合作取得了積極進展和成果。

習近平強調，本次會晤正值人類社會何去何從的關鍵節點。金磚國家作為重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作為，為世界註入積極、穩定、建設性力量。

習近平：反對單邊制裁、濫用制裁

第一，要發出公平正義的聲音，推動國際社會踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」。

第二，要堅定戰勝疫情的信念，本著對人民負責、對生命負責的態度，築牢疫情防控屏障，加強國際抗疫合作，共同守護人類生命健康。

第三，要匯聚經濟復甦的合力，加強宏觀政策協調，保障產業鏈供應鏈安全暢通，構建開放型世界經濟，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰，實現更加包容、更具韌性的經濟增長。

習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己

習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響

第四，要推動可持續發展，堅持以人民為中心的發展思想，加大對減貧、糧食、教育、衛生等領域投入，推進落實聯合國2030年可持續發展議程，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣增4.8萬宗確診多166人死 當局指本土疫情高峰已過
今日
台灣增4.8萬宗確診多166人死 當局指本土疫情高峰已過
上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌
今日
上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌
中央強調穩經濟 滬指重返3300點創指漲逾3% 汽車板塊掀漲停潮
今日
中央強調穩經濟 滬指重返3300點創指漲逾3% 汽車板塊掀漲停潮
G7和北約領導人峰會下周聚焦中國問題 外交部回應
今日
G7和北約領導人峰會下周聚焦中國問題 外交部回應
廣東外貿今年表現失色 被東南亞擠佔的訂單能拿回來？
今日
廣東外貿今年表現失色 被東南亞擠佔的訂單能拿回來？

你可能感興趣

台灣增4.8萬宗確診多166人死 當局指本土疫情高峰已過
今日 15:12
台灣增4.8萬宗確診多166人死 當局指本土疫情高峰已過
上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌
今日 14:35
上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌
中央強調穩經濟 滬指重返3300點創指漲逾3% 汽車板塊掀漲停潮
今日 15:11
中央強調穩經濟 滬指重返3300點創指漲逾3% 汽車板塊掀漲停潮
經濟 疫情 地緣政治 外交 制裁 新華社 肺炎 習近平 北京 新興市場

下一篇文章

G7和北約領導人峰會下周聚焦中國問題 外交部回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己
習近平：制裁是「回旋鏢」 終將損人害己
瑞典法院駁回華為的5G設備禁令上訴
瑞典法院駁回華為的5G設備禁令上訴
習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響
習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響
中美元首將通話？京：沒可提供的消息 強調保持交往十分重要
中美元首將通話？京：沒可提供的消息 強調保持交往十分重要
解放軍29軍機飛入台灣西南空域 台專家稱一路徑罕見
解放軍29軍機飛入台灣西南空域 台專家稱一路徑罕見
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款